C’est typiquement le genre de poste qui montre ce que devient le business development dans l’industrie spatiale.

@Gama recrute son/sa futur(e) Head of Business Development.

👉 une entreprise positionnée sur des infrastructures spatiales encore émergentes

👉 des cycles de vente longs, techniques, parfois institutionnels

👉 des enjeux à la fois commerciaux, financiers et organisationnels

👉 et un rôle pensé comme un levier direct de structuration

Gama ne cherche pas un profil “sales” au sens classique du terme, mais un builder capable de transformer une ambition industrielle en dynamique business.

Quelqu’un capable d’ouvrir des marchés, de capter des financements, et de donner de la lisibilité à une entreprise deeptech en phase d’accélération.

Concrètement, il faudra :

bâtir et piloter la fonction business development

recruter et encadrer une équipe performante

construire la stratégie commerciale sur plusieurs lignes de produits

nouer des partenariats avec les bons acteurs de l’écosystème spatial

gérer des cycles de vente complexes, en B2B comme en B2G

contribuer au pilotage financier, au reporting et aux sujets de fundraising

faire le lien avec les équipes produit, ingénierie et opérations

porter la présence de Gama dans les cercles européens et internationaux du spatial

Le rôle est attractif sur le papier, beaucoup plus exigeant dans la réalité.

Parce qu’il ne s’agit pas seulement de signer des contrats, mais de faire tenir ensemble plusieurs fonctions critiques :

développement commercial

accès aux financements publics

partenariats stratégiques

structuration interne

projection long terme

Le vrai sujet est là :

Qui sait vendre une vision industrielle encore en train de se construire ?

Qui sait naviguer entre clients, agences publiques, partenaires et investisseurs ?

Qui sait faire du business development un outil de mise à l’échelle, et pas seulement de prospection ?

Le poste est basé à Paris / Ivry-sur-Seine.

Candidature à envoyer à careers@gamaspace.com avec “Head of Business Development” en objet.