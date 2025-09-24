L’éditeur de CRM SELLSY passe sous pavillon italien

L’éditeur français de solutions Lead-to-Cash Sellsy rejoint le groupe italien TeamSystem, spécialisé dans les logiciels de gestion pour PME et professions libérales. Basée à La Rochelle, la société propose une plateforme intégrée couvrant CRM, facturation électronique, pré-comptabilité, gestion de trésorerie et automatisation marketing. Elle revendique plus de 23 000 clients PME et compte 180 collaborateurs, dont 78 en R&D.

L’acquisition s’inscrit dans la stratégie de TeamSystem de renforcer sa présence en Europe et en Méditerranée, après l’intégration de Clémentine plus tôt cette année. L’opération permet à l’éditeur italien de compléter son offre avec une solution Lead-to-Cash et d’accélérer sur le segment des petites et moyennes entreprises. TeamSystem prévoit également d’enrichir la plateforme avec des briques d’intelligence artificielle et de business intelligence pour accompagner la prise de décision des dirigeants.

Sellsy se trouve en première ligne de la réforme française de la facturation électronique, dont l’entrée en vigueur est prévue à partir de 2026. L’entreprise est en cours d’enregistrement comme plateforme certifiée, un statut qui lui permettrait d’accompagner des milliers de PME dans leur mise en conformité. Elle a également initié une expansion en Espagne via Quipu, rachetée en 2022.

PSG Equity, actionnaire de Sellsy depuis 2021, cède sa participation dans le cadre de cette opération. L’équipe dirigeante reste en place au sein du groupe TeamSystem, détenu par le fonds Hellman & Friedman. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été communiquées. Celle-ci reste soumise aux approbations réglementaires. Sellsy a été créé en 2009 par Alain Mevellec et Frédéric Coulais qui sont sorti des opérations lors de l’arrivée de PSG Equity et est depuis dirigée par Victor Douek