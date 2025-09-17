BREVO fait l’acquisition de COHORT pour relier l’engagement client à la performance commerciale

Brevo poursuit sa stratégie de consolidation en rachetant la startup française Cohort, spécialisée dans le smart loyalty. Cette opération permet à l’éditeur de CRM d’intégrer de nouvelles fonctionnalités sociales et communautaires à sa plateforme de fidélité, lancée en 2024, afin de renforcer la valeur mesurable de l’engagement client.

Cohort, créée en 2021 par Séraphie de Tracy et Nathan Baraillé, a développé une solution qui transforme les interactions avec les internautes en expériences d’engagement personnalisées sur TikTok, Instagram ou YouTube. Déjà adoptée par des marques comme Lacoste ou Ami Paris dans plus de dix pays, la plateforme apporte une dimension émotionnelle et sociale à des programmes de fidélité jusqu’ici dominés par des logiques transactionnelles.

Avec cette acquisition, Brevo entend relier l’engagement client à la performance commerciale. En intégrant Cohort à sa Customer Data Platform, l’entreprise offre aux marques la possibilité de mesurer l’impact direct des interactions communautaires sur des indicateurs comme la récurrence d’achat, la lifetime value ou le retour sur investissement des campagnes. Les directions marketing disposent ainsi d’un outil pour justifier et optimiser leurs stratégies de fidélisation.

L’opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance pour Brevo, qui a réalisé en 2024 un ARR de 179 millions d’euros, en progression de 32 % sur un an, dont 85 % issus de l’activité organique. L’entreprise affiche une rentabilité à deux chiffres et réalise désormais 70 % de son activité hors de France, avec les États-Unis et l’Allemagne représentant chacun 15 % du chiffre d’affaires. Sa montée en puissance sur le segment Enterprise, qui représente déjà un quart de l’activité, illustre ce repositionnement vers les grands comptes et le mid-market.

Cette acquisition vient compléter une stratégie de build-up qui compte plus de 11 startups acquises en europe. En 2023, Brevo avait déjà racheté Wonderpush, solution de web notification créée par Fred Mahé, et Octolis, plateforme SaaS de data marketing fondée en 2021.

Cela n’empêche pas la startup de développer sa R&D, avec notamment la création du Brevo AI Lab, doté de 50 millions d’euros sur cinq ans afin de développer des agents d’intelligence artificielle dédiés à la personnalisation.

Fondée par Armand Thiberge, la société revendique plus de 500 000 clients dans le monde, allant des PME aux grands groupes comme Ebay, H&M, Louis Vuitton, Carrefour et Michelin. Elle compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs et a levé 198 millions d’euros depuis sa création auprès notamment de Partech, Bridgepoint, et Blackrock.

Brevo est depuis le 5 août dernier en processus d’acquisition via une participation co controlante du fonds d’investissement Oakley Capital et General Atlantic, le reste du capital resterait entre les mains d’Armand Thiberge et du management de l’entreprise.