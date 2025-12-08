Expedition Growth Capital, Ring Capital et Future Energy Ventures font le plein

Expedition Growth Capital lève près de 320 millions d’euros pour son troisième fonds

Expedition Growth Capital a finalisé en quatre mois la levée de son Fund III, d’un montant de 375 millions de dollars. Plus de la moitié des engagements proviennent d’investisseurs américains, confirmant l’intérêt croissant pour les éditeurs logiciels européens non financés par le capital-risque. Le fonds vise les sociétés founder-led, rentables, opérant déjà au-delà de leur marché domestique.

Depuis 2020, Expedition a constitué un portefeuille de 17 leaders bootstrappés dans neuf pays européens, dont Dougs à Lyon, epilot à Cologne, Factbird à Copenhague et Omilia à Athènes. Le fonds investira des tickets de 10 à 25 millions de dollars pour accompagner la montée en échelle de sociétés affichant plus de 5 millions de dollars d’ARR, via un soutien opérationnel structuré en go-to-market, recrutement stratégique et excellence opérationnelle.

Ring Capital clôture RingAltitude II à 217 millions d’euros

Ring Capital finalise la levée de son fonds de growth buy-out RingAltitude II, porté à 217 millions d’euros. Cette clôture confirme l’intérêt des investisseurs pour les stratégies associant croissance technologique et transition environnementale. Aux côtés des partenaires historiques Tikehau Capital, Bpifrance et SWEN Capital Partners, le tour réunit de nouveaux souscripteurs dont le Fonds européen d’investissement, Abeille Assurances, Investcorp-Tages et plusieurs caisses régionales du Crédit Agricole. Ce véhicule vise à accélérer l’essor d’entreprises européennes ancrées dans leurs écosystèmes et engagées dans la création de valeur durable.

Future Energy Ventures boucle un fonds de 205 millions d’euros pour accélérer la transition énergétique

Future Energy Ventures a finalisé un fonds de 205 millions d’euros, assorti d’un véhicule dédié de 30 millions d’euros pour l’Italie, afin de financer des startups numériques de l’énergie en late-Seed, Série A et Série B. Soutenu par E.ON, le Fonds européen d’investissement, KfW Capital ou encore ABN AMRO, le fonds ciblera les technologies logicielles et asset-light dédiées à l’optimisation des réseaux, au stockage, à l’électrification des bâtiments et à la mobilité. Cette levée confirme l’ancrage de l’energy-tech comme marché stratégique, où les innovations logicielles deviennent essentielles à la décarbonation et à la gestion d’infrastructures de plus en plus complexes.

Índico Capital Partners lance un fonds de 125 millions d’euros pour le early-stage en Europe du Sud

Índico Capital Partners lance Indico VC Fund III, un véhicule doté d’un objectif de 125 millions d’euros pour financer des startups technologiques en phase d’amorçage au Portugal, en Espagne et en Italie. Le fonds sécurise un engagement anchor de 30 millions d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI).

Cette opération intervient dans un contexte de reprise nette du capital-risque européen sur les segments DeepTech, IA et SaaS, porté notamment par la clôture partielle de Fund IV d’Armilar Venture Partners (plus de 120 millions d’euros) et la finalisation du Fund II de Future Energy Ventures (205 millions d’euros).

L’arrivée d’Indico VC Fund III renforce cette dynamique en Europe du Sud, portée par une demande accrue de financement pour les technologies de rupture. Le FEI souligne que ce soutien vise à structurer un écosystème renforcé autour de l’IA, de la deeptech et de la blue economy dans la région.

Baobab Ventures lance un fonds deeptech de 15 millions de dollars dédié à l’IA, la robotique et la défense

Le fonds londonien Baobab Ventures annonce un véhicule de 15 millions de dollars, structuré en solo GP, pour financer des équipes techniques en pré-seed et seed dans l’IA, la robotique et la défense. Fondé par Carles Reina, ex-operator chez ElevenLabs, Uber EMEA, Tractable et Sonantic, le fonds prévoit des tickets de 300 000 à 350 000 dollars avec un accompagnement opérationnel poussé en go-to-market, produit et expansion internationale. Soutenu par Cendana Capital, Isomer Capital, RSJ Investments et plusieurs business angels, Baobab a déjà réalisé sept investissements, dont Theker Robotics, Omnia, Murphy AI et Altan AI.

Incore Invest porte son fonds Incore Invest II à 40 millions d’euros

Le fonds suédois Incore Invest a réalisé un second closing de 15 millions d’euros, portant la taille d’Incore Invest II à 40 millions d’euros. Cette opération renforce la capacité du véhicule à investir dans des sociétés européennes SaaS et fintech à fort potentiel, dans un contexte de regain d’optimisme pour le capital-tech continental.

Le fonds, qui compte déjà parmi ses participations Froda, plateforme nordique de finance embarquée, entend déployer rapidement ce capital additionnel pour soutenir des entreprises technologiquement mûres et en croissance.

Volve Capital boucle son premier fonds à 9 millions d’euros pour financer le pré-seed en Europe

Le fonds néerlandais Volve Capital annonce le closing final de son Fund I à 9 millions d’euros, destiné aux startups en phase pré-seed dans les régions Benelux et DACH. Fondé par Joost Bijlsma et Maurits Hovius, le véhicule se positionne sur l’accompagnement des équipes dès le “day zero”, avec une approche d’investisseur-opérateur mêlant expertise tech, data, go-to-market et opérations.

Le fonds investira entre 150 000 et 500 000 euros en tickets initiaux, avec une capacité de suivi pouvant atteindre 1 million d’euros par société. Volve Capital prévoit 12 à 15 investissements, dont sept déjà réalisés dans Eddygrid, NOX Energy, Stippl, Conservio, Whisper, Twindo et Supplied.

Soutenu par une trentaine d’entrepreneurs néerlandais, parmi lesquels Henk Jan Beltman (Tony’s Chocolonely) et Heleen Dura van Oord (Peak Capital), ainsi que par le programme Seed Capital de la RVO, Volve Capital entend s’imposer comme lead investor dans les tours pré-produit et pré-revenu.

Alors que le capital-risque français traverse une phase plus rigoureuse, marquée par la recherche de liquidité et la fin des excès de la période 2020/2021, le fonds d’investissement ISAI vient de réaliser le premier closing de son fonds Venture 4, à 75 % de son objectif de 100 millions d’euros. Invités de DECODE VC, Jean-David Chamboredon, président exécutif et cofondateur d’ISAI, et François Collet, General Partner, détaillent ce que cette levée dit du marché, des LPs, des entrepreneurs, de l’IA et des trajectoires de sortie possibles en Europe.

Les derniers mouvements

Agathe Blanluet Terrou rejoint Satgana pour piloter la stratégie de co-investissement du fonds Climate Tech, après son retour à Paris.

Cette arrivée s’inscrit dans la volonté du fonds d’élargir l’accès aux opérations Climate Tech à une communauté plus large d’investisseurs individuels, via un dispositif structuré de co-investissements. Satgana renforce ainsi son ancrage européen et africain en élargissant sa capacité à syndiquer du capital sur des opportunités en forte croissance, tout en consolidant sa place dans l’écosystème Climate Tech.

360 Capital renforce son équipe avec l’arrivée de Laetitia de Panafieu, nommée VC Investor au sein de Square II, son fonds dédié à l’amorçage deeptech et technologique.

Diplômée d’HEC et de la FGV, elle apporte une expérience forgée chez Orange Ventures puis Astanor Ventures, où elle a mené une dizaine d’opérations du seed à la série C dans des secteurs à forte intensité technologique. Cette nomination intervient alors que 360 Capital accélère sur les projets de rupture en Europe, avec l’ambition de renforcer son analyse technique et son accompagnement des fondateurs sur les étapes pre-seed et seed.

Revaia étoffe son leadership en recrutant Jean-Patrice Bellier comme partner pour lancer son premier fonds dédié à la transition énergétique.

Ancien consultant chez Bain & Company, il pilotera la stratégie et le déploiement de ce nouveau véhicule d’investissement.

A lire :