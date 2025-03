ParcourSup pose les mauvaises questions, il vous reste 2 jours pour y répondre.

Chaque année, des centaines de milliers de lycéens sont invités à « formuler leurs vœux », le 2 avril ils devront avoir finalisé leur dossier. Derrière la procédure Parcoursup, une logique implicite mais tenace règne, celle de la projection rationnelle dans un futur professionnel connu, stable, planifiable. Comme si, à 17 ans, il était possible d’avoir une vision claire de son métier de demain.

D’autant plus dans un monde où la tech transforme les usages plus vite que les institutions ne les intègrent. Cette logique relève de la (science) fiction . Parcoursup exige des réponses définitives à des questions mal posées et ce dans un système qui ignore de quoi sera fait le monde de demain.

Parcoursup: une injonction de lucidité précoce, dans un monde dont chacun ignore de quoi il sera fait.

L’enseignement français fonctionne encore comme si les métiers étaient des catégories stables, rattachées à des diplômes précis, or:

Le World Economic Forum estime que 65 % des enfants entrant aujourd’hui à l’école primaire exerceront un métier qui n’existe pas encore . En France, le référentiel de formations évolue plus lentement que les technologies qu’il prétend couvrir (cybersécurité, IA, blockchain, cloud, quantique, etc.).



Dans ce contexte, exiger une orientation linéaire relève moins de la planification que de l’absurdité méthodique.

Un système conçu pour un monde industriel qui laisse place à un monde numérique

Parcoursup valorise les parcours cohérents, les projets motivés, les choix affirmés. Il pousse les élèves à construire un récit de vocation, alors que la majorité des innovations récentes sont le fruit de bifurcations, d’essais, d’explorations latérales.

Qui, à 17 ans, aurait pu déclarer vouloir devenir :

Prompt engineer pour modèles d’IA génératifs ? Ethical hacker dans une cellule de cybersécurité bancaire ? Product ops dans une scale-up SaaS ? UX researcher pour une appli de santé prédictive ?



Ces métiers ne sont ni dans les brochures des CIO (Centre information et orientation), ni dans les référentiels RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles).

Une orientation qui verrouille l’expérimentation

L’apprentissage doit précéder le choix, pas l’inverse. Or Parcoursup impose de “formuler un projet”, là où il faudrait découvrir, tester, ajuster.

Le système valorise la conformité narrative, pas la curiosité. Il punit l’indécision, alors qu’elle est souvent saine à cet âge. Il encourage à “cocher les bonnes cases”, plutôt qu’à identifier des compétences transférables, adaptables, hybrides.



Le problème n’est pas logistique. Il est culturel. On applique une logique industrielle de l’orientation à une économie d’innovation.

Ce qu’il faudrait changer : poser d’autres questions

Plutôt que de demander à un élève « ce qu’il veut faire plus tard », on devrait lui poser :

Que veux-tu apprendre cette année ? Qu’est-ce que tu sais déjà faire, sans t’en rendre compte ? Quels problèmes du monde t’interrogent ou te stimulent ? Dans quels environnements travailles-tu avec efficacité ? Que pourrais-tu explorer avant de décider ?



Ces questions ne visent pas à produire une déclaration de carrière, mais à engager une trajectoire d’apprentissage. C’est la condition pour former des citoyens capables d’évoluer dans un monde instable, pas des candidats pour un concours administratif.

La France a bâti un outil de gestion des flux, pas un outil d’orientation. Parcoursup trie, classe, distribue. Mais il ne prépare pas à l’avenir. Il part du principe que les parcours doivent être cohérents, que le choix précède l’action, et que l’institution connaît les besoins de demain.

PS: comme l’indique le site de Parcoursup, Inutile d’utiliser des outils d’intelligence artificielle, les formateurs sont familiers avec ce type de rédaction et cela ne correspond pas à ce qu’ils attendent.