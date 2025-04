La valse des étiquettes d’Amazon à la veille des 100 jours de Trump

À l’approche du cap symbolique des 100 jours du second mandat Trump, Amazon a brièvement envisagé d’afficher sur certains produits la part du prix liée aux droits de douane. Une initiative rapidement abandonnée après une réaction de la Maison Blanche et un appel direct du président à Jeff Bezos. L’entreprise n’a pas donné suite.

Une ligne de prix devenue ligne rouge

L’idée consistait à indiquer le surcoût des tarifs douaniers sur des produits vendus via Amazon Haul, sa section à bas prix. Une mesure de transparence tarifaire, comparable à certaines pratiques dans la grande distribution, notamment chez Michel-Édouard Leclerc. L’affichage n’a jamais été mis en œuvre. À la suite de révélations dans la presse, l’exécutif américain a réagi publiquement, demandant son retrait.

Informer, un geste à double lecture

La Maison Blanche a qualifié ce projet de “politique” et “hostile”. Le fait d’expliciter l’impact des droits de douane sur le prix final — pourtant basé sur une réalité économique — a été interprété comme une remise en cause du discours présidentiel. La transparence tarifaire s’est trouvée requalifiée en militantisme politique.

Le marketing nouvelle arme d’opinion?

Amazon a choisi de ne pas aller plus loin, mais le message n’est pas resté lettre morte. Cet épisode rappelle à quel point certaines données économiques, même factuelles, peuvent devenir sensibles lorsqu’elles interfèrent avec une narration politique.

Certaines marques ont déjà emprunté cette voie : en 2017 Patagonia a poursuivi l’administration Trump au nom de la protection de l’environnement. En 2021 Levi’s a pris position contre les lois électorales restrictives aux États-Unis. IKEA, plus discret mais tout aussi engagé, interpelle régulièrement les décideurs sur les enjeux climatiques, à travers ses campagnes. Et la marque britannique BrewDog, de manière beaucoup plus radicale, a fait du conflit politique une signature de marque.