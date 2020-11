Qonto : comment préparer une levée de fonds sans s’éloigner du business

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec

et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Début janvier 2020, la start-up Qonto a levé 104 millions d’euros. Alexandre Prot, le cofondateur de cette néobanque à destination des TPE et travailleurs indépendants, revient sur la croissance de son entreprise mais surtout sur les levées de fonds qui ont marqué son développement et comment avec son associé Steve Anavi ils ont réussi à rester concentrés sur le business tout en s’occupant de trouver des financements.

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, une spéciale « Newsletter » : Quelles sont les statistiques en ligne qui comptent pour qu’une

lettre d’information fonctionne bien en 2020 ? Comment impacter avec sa newsletter ? Qu’est-ce qui change dans la manière d’échanger sur Internet avec l’e-mail ?

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter : redaction@decode.media