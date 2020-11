[Évènement virtuel] CX Circle 2020 : dessiner entre experts l’Expérience Digitale de demain.

CX circle est le rendez-vous – 100 % en ligne cette année – de l’Expérience Digitale.



Dans un monde en transformation accélérée vers le tout digital, le digital est comme l’air. Il est partout : se connecter, apprendre, se divertir, travailler, consommer…

Du côté des marques, les derniers freins se sont levés.

2020 a plus que jamais amplifié l’importance du digital dans leurs activités et a plus largement accéléré la transformation digitale des organisations.

Il est désormais impératif de s’adapter aux nouveaux comportements et usages des consommateurs.

Offrir une expérience utilisateur online parfaite est devenu l’enjeu n°1.

Cette édition sera 100% en ligne retransmis en direct du plateau télé Smart Studio !

Nous accueillerons plusieurs speakers dont :

Guillaume Lacroix , CEO de Brut – La force de l’engagement

Mathieu STAAT , Digital & Customer marketing Director de SEPHORA – Une stratégie omnicanale à 360° pour répondre aux nouveaux enjeux du Retail

Hugo Larricq , Head of Sales Operation de Cdiscount – L’évolution du eCommerce

Lucie Buisson , Chief Product Officer de Contentsquare – L’Expérience Digitale de demain

Erika Gomez, Head of SAMS.COM.MX (Walmart)

Agathe Orsoni, eCommerce & CRM Director chez KUSMI TEA

Et bien d’autres encore ! On arrête le spoiler ici et on vous invite à vous inscrire :

S’inscrire