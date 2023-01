Quelle est la définition du vesting?

Lorsqu’un employé reçoit des actions d’une entreprise en tant qu’incitation à rester dans l’entreprise, ces actions sont souvent soumises à un vesting. Cela signifie que l’employé n’a pas le droit de vendre ou de transférer ces actions avant une date de présence minimale dans les effectifs de l’entreprise.

Le vesting est souvent utilisé pour encourager les employés à rester dans l’entreprise et à s’investir dans son succès à long terme. Cela peut également aider à aligner les intérêts des employés avec ceux de l’entreprise et à créer une culture d’engagement et de responsabilité.