Comment le terminal de paiement portable via le smartphone révolutionne notre mode de consommation ?

Avez-vous déjà entendu parler d’encaissement par terminal de paiement portable via son smartphone ? C’est désormais une réalité, la polyvalence du téléphone mobile semble ne pas avoir de limites. Pour les salariés itinérants et autres prestataires de services à domicile, c’est une perspective très prometteuse qui s’ouvre en termes de business.

Le smartphone, outil indispensable pour les transactions, transforme de manière significative nos comportements de consommation. Découvrons ensemble de quelles manières il s’agit.



Le paiement par terminal de paiement portable via le smartphone : la révolution en marche



L’évolution technologique n’a de cesse d’innover en des solutions toujours plus innovantes. Pendant des décennies, le terminal de paiement fixe était la référence des terminaux de paiement par carte bancaire. Mais très vite, elle a montré ses limites notamment au niveau de la praticabilité. Les entrepreneurs lui préfèrent désormais le terminal de paiement portable, qui offre plus d’opportunités de ventes grâce à ses fonctionnalités.



Le client est roi, il est désobligeant pour un monarque de faire la queue. D’où l’intérêt de déplacer le terminal partout où les prospects sont présents. Tout lieu doté d’une connexion internet est susceptible de se transformer en centre d’affaires. Le design plus compact de l’appareil est un atout qui permet aux entrepreneurs nomades de l’embarquer dans leurs tournées quotidiennes. Les progrès vont encore plus loin en associant le fonctionnement du TPE en parité avec le smartphone.

Comment associer le smartphone comme auxiliaire du TPE portable ?



Les fonctionnalités du terminal de paiement portable s’exportent sur un smartphone. Le téléphone peut devenir votre canal d’encaissement de vos ventes à condition de l’associer en tandem avec le terminal mobile. Pour cela, il faut télécharger l’appli TPE CB disponible sur Playstore ou iOS. La synchronisation entre le boîtier et le smartphone en se fait en activant le Bluetooth. La procédure de règlement ressemble à s’y méprendre au mode classique de paiement :

activez l’appli et tapez le montant exact à payer sur le clavier du téléphone ;

le client insère sa carte dans le TPE portatif, puis compose son code PIN. Autre solution, le règlement sans contact via le lecteur NFC au-dessus du TPE : il passe sa carte ;

le reçu de la transaction est envoyé par SMS ou par courriel.



Quels sont les avantages d’un TPE portatif du point de vue professionnel ?



Les grands gagnants de cette évolution du mode de règlement sont les entrepreneurs. Le boîtier cumule plusieurs qualités : il est compact, mobile et pratique. Il utilise le système ultra-sécurisé de carte bancaire où les tentatives de fraudes sont rares. En plus, son coût et son entretien reviennent moins cher par rapport à un terminal d’ancienne génération.



La mobilité, un argument qui vaut de l’or



Toujours pendus à leur téléphone, ils arpentent les routes à bord de leur véhicule. Ils passent d’une maison à une autre afin d’assurer des prestations de services. Ils, ce sont des professionnels du tertiaire, un secteur d’activité dynamique et qui ne cesse de recruter du personnel. Ils sont infirmières libérales, commerciaux ou artisans et ne sortent pas sans leur terminal de paiement portable.



Avec cet outil, ils multiplient les ventes et gagnent sur tous les tableaux. Le client n’a plus d’objections, comme le manque d’argent liquide pour rejeter une proposition commerciale. Une proportion non négligeable de chèques sans provision étaient le lot des prestataires de services. Ils étaient incapables de sécuriser à 100 % leurs gains. Grâce à la fiabilité du système du TPE mobile, les mauvaises surprises désormais relèvent du passé.



L’opportunité d’une meilleure stratégie commerciale



La flexibilité du TPE portatif se traduit par la possibilité d’acquérir plusieurs terminaux liés à un compte d’entrepreneur. À chaque commercial est attribué un boîtier dont il se sert comme mode d’encaissement. Grâce aux rapports journaliers, le patron gère mieux son business. Il connaît les lieux où son offre de service rencontre le plus de clients.



Un excellent rapport qualité-prix



L’un des atouts en faveur de l’adoption du terminal de paiement portable réside dans son faible coût. Pour une modique somme de 40 €, cet appareil est préférable à son alter-ego filaire qui revient entre 100 et 200 €. Contrairement à ce dernier, il n’engendre pas un abonnement à solder mensuellement. Les frais de commission prélevés sur chaque transaction sont relativement faibles. Ils confirment ce terminal comme un moyen pour un professionnel d’optimiser ses coûts.



Quels sont les atouts du TPE sans fil selon les clients ?



Rapide et efficace, le terminal mobile permet de solder la plupart des courses quotidiennes. Les acheteurs apprécient ce règlement qui fait gagner du temps sans nuire à la sécurité des transactions.



Une meilleure expérience de l’achat



Pour mieux comprendre les avantages vus des clients, il suffit de se mettre dans la perspective d’un achat en magasin. Faire la queue, s’armer de patience en attendant son tour et composer avec l’indiscrétion de certains acheteurs font partie des expériences négatives du TPE d’ancienne génération. Le terminal de paiement portable relève le défi d’un meilleur taux de satisfaction client grâce à son style moderne. Sa mobilité coïncide avec les attentes des consommateurs.



L’environnement sécurisé du TPE portable : une assurance qui rassure la clientèle



Le paiement par carte est le mode de règlement préféré des Français. Il monopolise à lui seul plus de 60 % des règlements. La carte bancaire rassure le client par son efficacité. Les normes de sécurité strictes dans un terminal fixe le sont également pour le terminal de paiement portable. La confiance règne du côté du consommateur qui n’a guère d’appréhension à l’utiliser.



Conclusion



Pour les professionnels, le terminal de paiement portable via smartphone révolutionne notre mode de consommation en apportant flexibilité, mobilité et sécurité tant pour les entrepreneurs que pour les clients. Ils bénéficient d’une solution pratique et économique, facilitant les encaissements et optimisant leur stratégie commerciale. Les clients, de leur côté, profitent d’une expérience d’achat améliorée, rapide et sécurisée, sans les contraintes des méthodes de paiement traditionnelles. Cette innovation technologique transforme les habitudes de consommation et offre de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises de tous secteurs. Adopter un TPE portable, c’est se positionner à la pointe de la modernité et répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de confort et de sécurité.