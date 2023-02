Qu’est ce que Accelerated Mobile Pages (AMP)?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Accelerated Mobile Pages (AMP) est un projet open-source lancé par Google en 2015 pour améliorer la vitesse de chargement des pages Web sur les appareils mobiles. Les pages AMP sont conçues pour être plus légères et plus rapides à charger que les pages standard, ce qui permet aux utilisateurs de consulter le contenu sur leur téléphone mobile plus rapidement et de manière plus fluide.

AMP utilise un ensemble de règles strictes pour la conception et la construction des pages, ce qui permet de limiter la quantité de code et de médias qui doivent être chargés pour afficher la page. Les pages AMP utilisent également un cache décentralisé pour pré-charger les pages pour une expérience de chargement encore plus rapide.

Les pages AMP peuvent améliorer le classement dans les résultats de recherche, car Google considère la vitesse de chargement comme un facteur important pour le classement. Elles peuvent également améliorer l’expérience de l’utilisateur, en leur permettant de consulter rapidement le contenu souhaité sans être gêné par des temps de chargement lents ou des pages qui ne se chargent pas correctement sur un appareil mobile. Les propriétaires de sites Web peuvent convertir leur contenu en pages AMP en utilisant des outils et des bibliothèques fournis par le projet AMP.