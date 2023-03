Qu’est ce que LaMDA?

LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) est un modèle de traitement du langage naturel (NLP) développé par Google. Il s’agit d’un modèle de génération de langage conversationnel qui utilise l’apprentissage profond pour comprendre le contexte d’une conversation et fournir des réponses pertinentes et cohérentes.

Contrairement aux modèles de génération de langage précédents, qui se concentrent principalement sur la génération de phrases indépendantes les unes des autres, LaMDA est capable de comprendre le contexte de la conversation dans son ensemble, y compris les concepts et les idées discutés précédemment. Cela permet à LaMDA de générer des réponses plus naturelles et plus fluides.

LaMDA est également conçu pour être hautement personnalisable, permettant aux utilisateurs de spécifier des domaines de connaissances spécifiques pour aider le modèle à comprendre et à générer des réponses pertinentes dans ces domaines.

Google prévoit d’utiliser LaMDA dans une variété d’applications de dialogue, notamment les chatbots, les assistants virtuels et les jeux de rôle en ligne.