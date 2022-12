Qu’est ce qu’une Digital Native Vertical Brand ou DNVB?

Une DNVB (Digital Native Vertical Brand) est une marque qui a été créée en ligne et qui se concentre sur un secteur d’activité spécifique. Les DNVB sont souvent des startups qui utilisent les technologies numériques pour se développer rapidement et atteindre des consommateurs à travers le monde. Elles se distinguent des marques traditionnelles en se concentrant sur les canaux en ligne pour vendre leurs produits et en offrant des expériences de marque uniques aux consommateurs. Les DNVB peuvent être des entreprises de commerce électronique ou des entreprises de services, mais dans tous les cas, elles utilisent les technologies numériques pour accélérer leur croissance et atteindre de nouveaux consommateurs.