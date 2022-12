Qu’est ce que le Buyers Persona?

Un buyer persona est un profil fictif d’un client idéal qui est utilisé pour cibler les efforts de marketing et de vente. Un buyer persona est construit à partir de données réelles sur les clients existants et peut inclure des informations sur l’âge, le sexe, la situation professionnelle, les intérêts et les motivations du client idéal. Les buyer personas sont utilisés pour aider les entreprises à mieux comprendre les besoins et les motivations de leurs clients et à créer des campagnes marketing et des offres de vente plus ciblées. Les buyer personas peuvent également être utilisés pour aligner les efforts de marketing et de vente au sein de l’entreprise et pour s’assurer que tous les départements travaillent ensemble pour atteindre les objectifs de l’entreprise.