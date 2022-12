Qu’est ce que le Sales Enablement?

Le Sales Enablement est une stratégie qui vise à améliorer les performances des équipes commerciales en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour réussir. Le Sales Enablement implique la mise en place de processus et de technologies pour soutenir les équipes commerciales dans toutes les étapes de la vente, de la génération de leads à la finalisation des contrats. Le Sales Enablement peut inclure la mise en place de logiciels de gestion de la relation client (CRM), la formation des équipes commerciales sur les meilleures pratiques de vente, l’analyse des données pour mieux cibler les prospects et la création de contenus pour soutenir les efforts de vente. Le but du Sales Enablement est de renforcer les compétences des équipes commerciales et de les aider à atteindre leurs objectifs de vente.