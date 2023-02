Qu’est ce que le KPI First Input Delay?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le First Input Delay (FID) est l’une des métriques clés des Core Web Vitals qui mesure la réactivité d’une page lorsque l’utilisateur interagit avec elle pour la première fois.

Le FID mesure le temps qu’il faut pour que la page réponde à la première interaction de l’utilisateur, telle qu’un clic sur un bouton ou un lien, une saisie de texte dans un formulaire, etc. Cette métrique est considérée comme un indicateur important de l’expérience utilisateur sur un site, car elle mesure la réactivité de la page, qui peut avoir un impact significatif sur l’engagement et la satisfaction des utilisateurs.

Les moteurs de recherche, tels que Google, peuvent prendre en compte le FID lorsqu’ils évaluent les pages pour les requêtes de recherche pour s’assurer que les utilisateurs trouvent des pages qui sont réactives et offrent une expérience utilisateur satisfaisante.

Les propriétaires de sites peuvent travailler avec des experts en SEO pour optimiser leur site pour le FID et améliorer la réactivité de leur page. Cela peut inclure la réduction de la taille de la page, la mise en œuvre de techniques de mise en cache et de compression, la réduction du nombre de requêtes et plus encore. En améliorant le FID de leur site, les propriétaires de sites peuvent améliorer leur classement dans les résultats de recherche, ainsi que l’expérience utilisateur pour les visiteurs de leur site.