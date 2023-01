Qu’est ce que le social selling?

Le social selling est une stratégie de vente qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour établir des relations avec les clients potentiels, construire sa crédibilité et sa visibilité en ligne, et finalement générer des leads et des ventes.

Le social selling repose sur l’idée que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour établir des relations professionnelles et pour échanger des informations et des idées avec des personnes qui ont un intérêt pour votre entreprise ou votre industrie. En utilisant les réseaux sociaux de manière stratégique, vous pouvez atteindre de nouveaux clients, établir votre crédibilité en tant qu’expert dans votre domaine, et finalement générer des leads et des ventes.