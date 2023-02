Qu’est ce que le Zero Based Budget?

Le zero-based budget est une méthode de budgétisation qui implique la réexamen de toutes les dépenses à partir de zéro à chaque période budgétaire.

Au lieu de simplement ajuster les dépenses de la période précédente, chaque dépense doit être justifiée et approuvée en fonction des priorités et des objectifs actuels de l’entité budgétisée.

Le but est d’optimiser l’utilisation des fonds disponibles et de garantir que chaque dollar est dépensé de manière stratégique et efficiente.