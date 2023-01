Qu’est ce que le Zero Data (Empty State)?

Le Zero Data (ou état vide) est l’état d’une interface utilisateur lorsqu’elle n’affiche aucune donnée ou contenu. Cela peut se produire lorsqu’un utilisateur accède à une nouvelle page ou à une nouvelle fonctionnalité et qu’il n’a pas encore entré de données ou créé de contenu.

Le Zero Data est souvent présenté sous la forme d’un écran vide ou d’un message indiquant que l’interface est vide et invitant l’utilisateur à ajouter du contenu. Il peut également inclure des instructions sur la manière de remplir l’interface ou des suggestions de contenu à ajouter.

Le Zero Data est important, car il permet de prévenir les erreurs de l’utilisateur et de guider l’utilisateur vers les actions appropriées pour remplir l’interface. Cela peut améliorer l’expérience utilisateur et réduire la frustration de l’utilisateur. En outre, le Zero Data peut également être utilisé comme un élément de design pour attirer l’attention de l’utilisateur sur les éléments clés de l’interface et pour souligner l’importance de l’ajout de contenu.