Qu’est ce que les liens internes?

Les liens internes sont des liens qui relient différentes pages d’un même site Web entre elles. Ils sont utilisés pour aider les utilisateurs à naviguer dans le site et pour aider les moteurs de recherche à comprendre la structure du site.

Les liens internes peuvent aider à améliorer le classement d’un site Web dans les résultats de recherche, car ils permettent aux moteurs de recherche de mieux comprendre la structure et la pertinence des différentes pages du site. Ils peuvent également aider à améliorer l’expérience de l’utilisateur en leur permettant de naviguer facilement dans le site et de trouver des informations plus rapidement.

Les propriétaires de sites Web peuvent créer des liens internes en utilisant des liens hypertextes dans leur contenu pour relier différentes pages entre elles. Il est important de veiller à ce que les liens internes soient pertinents et logiques, afin d’aider les utilisateurs et les moteurs de recherche à naviguer facilement dans le site. Il est également important de veiller à ce que les liens internes soient fonctionnels et à jour, afin d’éviter les erreurs 404 et les problèmes d’accessibilité.