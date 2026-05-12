Sêmeia lève 21 millions d’euros pour accélérer dans la télésurveillance médicale et l’IA

Sêmeia annonce une levée de 21 millions d’euros auprès d’Acton Capital, XAnge via Mutuelles Impact, et Citizen Capital. Les investisseurs historiques, parmi lesquels la Banque des Territoires et Orange Ventures, participent également à l’opération.

Fondée en 2017 à Toulouse par Mathieu Godart, Pierre Hornus et Daniel Szeftel, la startup développe une plateforme de télésurveillance médicale destinée au suivi des patients atteints de maladies chroniques. Son dispositif médical numérique MedicWise est aujourd’hui utilisé dans plus de 500 établissements de santé pour le suivi de 35 000 patients.

La plateforme agrège des données issues de laboratoires d’analyses biologiques, de dispositifs médicaux connectés ou encore des historiques de remboursement de l’Assurance Maladie. Ces données sont analysées afin de détecter des anomalies ou des aggravations entre les consultations médicales. Les alertes sont ensuite transmises aux équipes soignantes.

Sêmeia s’est d’abord développée dans la néphrologie et la transplantation avant d’étendre son activité à la pneumologie, la rhumatologie, l’oncologie et la santé mentale. En 2022, la société avait levé 8 millions d’euros auprès notamment d’Orange Ventures Impact, MH Innov’ et de la Banque des Territoires. Elle avait également acquis son concurrent Optim’Care afin de renforcer sa position dans la télésurveillance des maladies rénales chroniques.

Avec cette nouvelle opération, l’entreprise prévoit d’étendre la télésurveillance à de nouvelles spécialités médicales, de développer des services fondés sur l’intelligence artificielle et de poursuivre sa stratégie de croissance externe.

Le marché évolue rapidement sous l’effet du vieillissement de la population, de l’augmentation des pathologies chroniques et de la pression exercée sur les systèmes hospitaliers. Dans ce contexte, les plateformes capables de centraliser et d’exploiter des données cliniques longitudinales cherchent à devenir des outils de coordination des parcours de soins. L’intégration de l’intelligence artificielle constitue désormais un axe central du secteur. Les données collectées dans le cadre de la télésurveillance permettent de développer des modèles destinés à anticiper certaines complications, hiérarchiser les alertes ou automatiser une partie du suivi clinique.