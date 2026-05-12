Richard Menneveux, Carlos Diaz
Richard Menneveux, Carlos Diaz
MEDIANEW MEDIA & CREATORS ECONOMY

Carlos Diaz : « Le futur des médias sera incarné, distribué par YouTube et augmenté par l’IA »

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12/05/2026
Moins d'une minute

Installé à San Francisco depuis seize ans, Carlos Diaz observe depuis la Silicon Valley les grandes vagues technologiques qui redessinent l’économie numérique. Entrepreneur, investisseur, il est aujourd’hui créateur de contenus avec Silicon Carne, un podcast qui redonne du piquant à un univers très policé, et Le Festin, un déjeuner où les langues se délient. Nous le recevons aujourd’hui dans notre émission Perspectives pour bien évoquer l’évolution de Silicon Carne, mais surtout comprendre la transformation des formats médias à l’ère de YouTube, l’impact organisationnel de l’intelligence artificielle et l’émergence de nouveaux modèles économiques. Une conversation dense sur la prochaine décennie des médias, de la tech et de l’attention.

Retrouvez l’entretien intégral avec Carlos Diaz ci-dessous.

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