SEO et GEO : comment l’IA redéfinit les règles de l’acquisition en 2026
Avec Positive Surfer : Track and improve your brand's visibility across Google and AI search engines like ChatGPT, Gemini, and Perplexity
Aujourd’hui, 37% des consommateurs commencent désormais leurs recherches via un LLM
plutôt que Google. Chez la Gen Z, le basculement est encore plus marqué puisque 28%
démarrent leurs recherches directement sur ChatGPT avant même d’ouvrir,Google (Adobe,
2025).
Le trafic organique tel qu’on le connaît est en train d’évoluer. Bien que le SEO reste
indispensable (95% des sources citées par les IA proviennent du top 10 de Google), il ne
suffit plus. Apparaître dans les LLM requiert un savoir faire nouveau.
Or la différence est majeure. Selon plusieurs études convergentes (Semrush, Webflow, Seer
Interactive), les visiteurs arrivant depuis un LLM affichent des taux de conversion 4 à 9 fois
supérieurs à ceux du search Google classique. L’enjeu n’est plus simplement d’apparaître
dans les premiers résultats des moteurs de recherche, mais d’être également LA réponse
que l’IA choisit de citer.
Encore faut-il savoir comment ?
Pour décrypter cette nouvelle donne et vous donner des clés d’actions concrètes, nous
vous donnons rendez-vous lors de notre prochain webinaire :
“Écrire pour Google hier, écrire pour les IA aujourd’hui : quelles conséquences pour votre
acquisition ?”
🔍 Au programme de ce webinaire :
– Le SEO + le GEO, le duo gagnant : Pourquoi 95% des sources citées par les IA
viennent du top 10 GOogle, et comment exploiter cette complémentarité.
– Les patterns de confiance des LLM : Comment l’IA sélectionne ses sources et ce
qu’elle attend de vos contenus
– Le portrait-robot d’un contenu citable : Structure, données, autorité thématique :
les critères concrets pour être repris par les IA.
– Mesurer votre visibilité IA : Découvrez comment analyser vos mentions dans les
LLM en temps réel grâce à Surfer
📅 Mercredi 24 juin 2026, 9h30
Positive Group est le leader européen des technologies marketing (SaaS), membre de la
French Tech 120. Surfer, son produit dédié à la visibilité SEO et GEO, aide 45 000 clients à
optimiser leurs contenus pour les moteurs de recherche et les IA génératives.