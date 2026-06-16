SEO et GEO : comment l’IA redéfinit les règles de l’acquisition en 2026

Aujourd’hui, 37% des consommateurs commencent désormais leurs recherches via un LLM

plutôt que Google. Chez la Gen Z, le basculement est encore plus marqué puisque 28%

démarrent leurs recherches directement sur ChatGPT avant même d’ouvrir,Google (Adobe,

2025).

Le trafic organique tel qu’on le connaît est en train d’évoluer. Bien que le SEO reste

indispensable (95% des sources citées par les IA proviennent du top 10 de Google), il ne

suffit plus. Apparaître dans les LLM requiert un savoir faire nouveau.

Or la différence est majeure. Selon plusieurs études convergentes (Semrush, Webflow, Seer

Interactive), les visiteurs arrivant depuis un LLM affichent des taux de conversion 4 à 9 fois

supérieurs à ceux du search Google classique. L’enjeu n’est plus simplement d’apparaître

dans les premiers résultats des moteurs de recherche, mais d’être également LA réponse

que l’IA choisit de citer.

Encore faut-il savoir comment ?

Pour décrypter cette nouvelle donne et vous donner des clés d’actions concrètes, nous

vous donnons rendez-vous lors de notre prochain webinaire :

“Écrire pour Google hier, écrire pour les IA aujourd’hui : quelles conséquences pour votre

acquisition ?”

🔍 Au programme de ce webinaire :

– Le SEO + le GEO, le duo gagnant : Pourquoi 95% des sources citées par les IA

viennent du top 10 GOogle, et comment exploiter cette complémentarité.

– Les patterns de confiance des LLM : Comment l’IA sélectionne ses sources et ce

qu’elle attend de vos contenus

– Le portrait-robot d’un contenu citable : Structure, données, autorité thématique :

les critères concrets pour être repris par les IA.

– Mesurer votre visibilité IA : Découvrez comment analyser vos mentions dans les

LLM en temps réel grâce à Surfer

📅 Mercredi 24 juin 2026, 9h30

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