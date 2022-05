[Série A] Blockchain : Arianee lève 20 millions d’euros auprès de Tiger Global

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La plateforme française Arianee lève 20 millions d’euros auprès de Tiger Global, avec la participation de Bpifrance, ISAI, Noia Capital et Cygni Labs. Cette opération, qui porte le financement total de l’entreprise à plus de 30 millions de dollars, doit lui permettre d’accélérer son développement à l’international, notamment en développant son bureau new-yorkais.

Lancé en 2017 par plusieurs figures de l’industrie du luxe et de la blockchain, à l’instar d’Alexandre Cognard et Christian Jorge, fondateurs de Vestiaire Collective, et de Frédéric Montagnon, co-fondateur de LGO (ex-Legolas Exchange), Arianee, qui opère sous le statut d’association loi 1901 à but non lucratif, mise sur la blockchain pour convaincre les concurrents d’une même industrie à s’unir autour d’un même système d’information. Et ceci dans un but : délivrer à leurs clients un certificat d’authenticité des produits qu’ils fabriquent. De cette manière, un objet qui ne serait pas enregistré dans la blockchain serait alors tout de suite reconnu comme faux.

« Le web3 est en train de conquérir le monde »

Depuis son lancement, Arianee a conclu des partenariats avec des marques de renom, comme le Printemps, Panerai, le Groupe Casino récemment, ou encore le groupe Richemont, Ba&sh, RSVP, Breitling et Paris Fashion Week. « Nous sommes ravis d’accueillir l’un des investisseurs mondiaux les plus influents et de conserver la confiance de nos partenaires historiques », commente Pierre-Nicolas Hurstel, CEO & co-fondateur d’Arianee.

« La structure de l’investissement, en actions et en token $ARIA20, démontre l’intérêt des investisseurs internationaux, de Bpifrance à Tiger Global, pour les solutions open source et SaaS web3. Le web3 est en train de conquérir le monde et nous pensons que les marques devraient tirer parti de cette révolution pour reprendre le contrôle de leur présence et de leurs données sur Internet. »