Tandem Health veut devenir le système d’exploitation clinique de l’Europe avec 43 millions d’euros en poche

La healthtech suédoise Tandem Health vient de franchir un cap stratégique en annonçant une levée de fonds de 43 millions d’euros (50 millions de dollars) en série A. Fondée en 2023, la jeune entreprise ambitionne désormais de construire un système d’exploitation clinique natif en intelligence artificielle, conçu pour fluidifier l’ensemble du parcours soignant à l’échelle européenne. L’opération est menée par le fonds Kinnevik, accompagné de Northzone, Amino Collective et Visionaries Club.

À rebours des discours d’automatisation à tout-va, Tandem s’inscrit dans une vision plus pragmatique avec un assistant médical vocal, conçu pour s’intégrer au quotidien des professionnels de santé sans en modifier la nature. Sa technologie permet de générer automatiquement des notes de consultation en temps réel, sans saisie ni dictée. Les comptes rendus sont produits au fil de l’échange entre le clinicien et le patient, et disponibles dès la fin de l’entretien. Tandem revendique aujourd’hui des dizaines de milliers d’utilisateurs en Europe, avec une pénétration rapide au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Espagne.

« Ce n’est pas l’automatisation pour elle-même. C’est rendre possible un soin plus humain, plus focalisé, plus présent », précise l’équipe Tandem.

Au Royaume-Uni, la startup a notamment noué un partenariat stratégique avec Accurx, qui permet à plus de 200 000 professionnels du NHS d’accéder à sa technologie. Ce déploiement massif constitue à ce jour l’un des plus grands cas d’usage opérationnel d’IA en santé sur le continent.

Avec ce nouveau tour de financement, Tandem élargit considérablement ses ambitions, la documentation médicale n’est plus qu’un point d’entrée vers une plateforme plus large, pensée comme une infrastructure numérique intégrée pour les soignants. La feuille de route prévoit la capture automatisée des codes cliniques, l’aide à la décision au point de soin, et la coordination des parcours patients, dans une logique d’opérabilité fluide et contextuelle, le tout, insiste l’entreprise, sans jamais retirer le contrôle au clinicien.

« Nous ne croyons pas à la substitution des soignants. Nous croyons à la réduction des frictions, de manière silencieuse et respectueuse, pour que leur attention aille là où elle est le plus nécessaire », résume la société.

Tandem s’inscrit dans un contexte de tension croissante pour les systèmes de santé européens. En France, un médecin généraliste consacre en moyenne près d’un tiers de son temps à des tâches non médicales, un taux qui grimpe dans les hôpitaux publics. Cette surcharge est l’un des principaux facteurs d’épuisement professionnel. Dans ce paysage, plusieurs acteurs tentent d’automatiser tout ou partie de la documentation : Microsoft (via Nuance DAX), Amboss, DeepScribe ou encore HeyDoc. Mais les offres existantes peinent à s’imposer à l’échelle, en raison de leur coût, de leur complexité d’intégration ou de leur manque d’ancrage local.

En France, les solutions restent fragmentées. Certaines startups comme Synapse Medicine intègrent des briques de décision ou de sécurisation, mais sans aller jusqu’à un véritable OS clinique. Tandem se distingue par une solution nativement conçue pour les spécificités européennes, adaptée aux exigences du RGPD, des certifications locales, et aux logiques de codage et de facturation de chaque système national.

Son équipe comprend plus de 20 médecins et psychologues, mobilisés dès l’amont pour concevoir une solution adaptée aux pratiques et outils réels. L’entreprise indique avoir collaboré avec des centaines d’établissements de soins pour ancrer ses outils dans les usages du terrain. Elle se positionne désormais comme un fournisseur d’infrastructure critique pour le secteur, dans une logique de souveraineté logicielle en santé.