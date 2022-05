[Livre blanc] Le podcast, créateur de valeur

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le podcast est entré dans notre quotidien. Agile, il s’écoute partout et rebat désormais les cartes des usages médiatiques. Très proche de l’écrit, le podcast s’inscrit dans un autre narratif, l’association entre mots et voix donnant l’occasion à chacun de construire ses propres images. Cette projection permet aux auditeurs de s’approprier ce qui est dit dans le podcast avec un taux de confiance très élevé. C’est la clé fondamentale de la valeur du podcast et de l’audio.

Développement du marché, évolution de solutions pertinentes pour générer de l’auditorat, monétisation… autant de sujets qui y sont abordés. Au fil de votre lecture, vous en saurez plus sur :

La valeur ajoutée apportée par le podcast L’évolution du podcast dans les années à venir Notre vision chez Saooti



Télécharger <a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_signavio__copy » title= »Online Form »>Online Form – [LB – Election-Europe]</a>

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_PayPlug » title= »Online Form »>Online Form – [LB – PayPlug] Le guide ultime pour augmenter son panier moyen</a>

Saooti, expert de l’audio digital, accompagne les marques, les médias, les collectivités et l’éducation et fournit des solutions radio live et podcasts 100% cloud, en marque blanche. La solution Saooti maximise les audiences podcasts et live, fournit des outils avancés pour étendre le champ éditorial (podcasts natifs, retranscription d’articles écrits en audio, partenariats éditoriaux…). Pour les médias, elle permet aussi de monétiser la production en toute simplicité. Produire, héberger, diffuser et distribuer vers l’écosystème mondial audio et les réseaux sociaux, autant de fonctions pour toucher votre audience dans une logique cross canal. Parce que la réussite d’un podcast passe aussi par un concept créatif original, *Saooti Creative* crée l’histoire qui vous raconte. Son équipe, composée de journalistes, chefs de projet et réalisateurs, vous accompagne dans la construction de votre ligne éditoriale audio (storytelling, production, médiatisation, conseil, formation, production déléguée…).

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_un_shopping_sans_zapping_e_commerce_o_en_sont_les_fran_ais_adobe » title= »Online Form »>Online Form – [Livre Blanc] Un shopping sans zapping, e-commerce: où en sont les Français ? – Adobe</a>

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société SAOOTI et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »