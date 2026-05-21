SpaceX entre en Bourse : ce que révèle le document d’introduction S-1 déposé auprès de la SEC

Une IPO qui dépasse largement le spatial

Le document d’introduction en Bourse de SpaceX publié cette semaine raconte une histoire beaucoup plus vaste celle d’une entreprise spatiale atypique. Derrière l’IPO la plus attendue de la décennie technologique se dessine une infrastructure industrielle mêlant spatial, télécoms, intelligence artificielle, énergie et cloud computing.

Le document de présentation S-1 montre surtout qu’Elon Musk ne prépare plus uniquement une entreprise spatiale cotée. Il tente de structurer un groupe capable de contrôler plusieurs couches critiques de l’économie numérique mondiale : lancement orbital, connectivité globale, calcul haute performance, infrastructures énergétiques et intelligence artificielle.

Les chiffres donnent également une idée de l’ampleur du projet. En 2025, SpaceX a généré 18,674 milliards de dollars de revenus pour 6,584 milliards d’Adjusted EBITDA, tout en restant déficitaire sur le plan opérationnel à hauteur de 2,589 milliards de dollars. La logique du groupe est de générer massivement du cash sur certaines activités pour financer des investissements industriels rarement observés dans la tech moderne.

La lecture du document d’introduction en Bourse de SpaceX révèle l’un des angles morts de l’empire construit par Elon Musk : derrière les fusées, Starlink est devenu le véritable moteur économique du groupe, et sans doute l’actif le plus stratégique de toute son architecture industrielle. Le réseau satellitaire ne finance plus seulement les ambitions spatiales de SpaceX, et alimente désormais l’expansion du groupe dans l’intelligence artificielle, les data centers géants et, demain, le compute orbital.

En 2025, le segment Connectivity, essentiellement porté par Starlink, a généré 11,387 milliards de dollars de revenus, contre 4,086 milliards pour l’activité spatiale historique. Surtout, Starlink affiche 4,423 milliards de dollars de résultat opérationnel et 7,168 milliards d’Adjusted EBITDA.

Le réseau revendique désormais 10,3 millions d’abonnés répartis dans 164 pays, territoires et marchés, alimentés par environ 9 600 satellites en orbite basse. À ce stade, SpaceX opère déjà l’une des plus vastes infrastructures physiques privées au monde.

Le vrai pari de SpaceX s’appelle Starship

Toute cette architecture repose cependant sur un élément critique : Starship. Le S-1 reconnaît explicitement que la réussite du groupe dépend largement du succès industriel du programme. Sans Starship pleinement réutilisable, pas de satellites V3 à très haute capacité, pas de direct-to-cell massif, pas de compute orbital rentable et probablement pas d’économie lunaire.

SpaceX présente Starship comme la future équivalence spatiale d’un avion commercial, un véhicule capable d’effectuer des rotations rapides avec des coûts marginaux extrêmement faibles. Le groupe affirme viser une réduction de 99 % du coût historique d’accès à l’orbite. Si cette hypothèse se matérialise, SpaceX disposerait d’un avantage industriel pratiquement impossible à reproduire à court terme. Le document montre clairement que Starship ne constitue pas uniquement un projet spatial mais représente l’infrastructure logistique indispensable au reste du modèle économique du groupe.

L’IA devient le nouveau front industriel de SpaceX

Cette rente de connectivité finance désormais l’autre priorité stratégique de SpaceX : l’intelligence artificielle. Le S-1 détaille longuement l’intégration de xAI et de Grok au sein du groupe. SpaceX décrit explicitement l’IA comme une extension logique de son infrastructure physique. Le document affirme même que “L’avenir de l’intelligence artificielle sera déterminé par le contrôle de la couche physique.

Derrière cette formule se cache une thèse industrielle où l’avenir de l’IA dépendra moins des modèles eux-mêmes que du contrôle de l’énergie, des puces, des data centers, des réseaux et du transport orbital.

Le groupe investit déjà massivement dans les infrastructures de calcul. Sur le seul premier trimestre 2026, les dépenses d’investissement du segment AI atteignent 7,723 milliards de dollars. Les data centers COLOSSUS et COLOSSUS II constituent le cœur de cette stratégie. SpaceX affirme avoir construit l’un des plus grands clusters IA cohérents au monde, avec environ un gigawatt de puissance de calcul disponible.

Cette activité reste cependant extrêmement déficitaire. En 2025, le segment AI affiche 3,201 milliards de dollars de revenus mais 6,355 milliards de dollars de pertes opérationnelles. Le groupe assume ouvertement cette logique de destruction de cash à court terme afin d’accélérer le déploiement de capacités de calcul.

Le projet le plus radical du S-1 : déplacer le compute dans l’espace

Le point le plus spectaculaire du document concerne toutefois le compute orbital. SpaceX explique ouvertement vouloir déplacer une partie du calcul informatique dans l’espace. Le groupe considère que les contraintes énergétiques terrestres finiront par limiter l’expansion des data centers traditionnels. L’espace offrirait alors plusieurs avantages structurels : énergie solaire quasi continue, refroidissement passif et capacité de déploiement massive grâce à Starship.

Le document évoque même le déploiement potentiel de constellations comptant “des millions de satellites” dédiés au compute orbital. Peu d’entreprises cotées ont déjà présenté à ce niveau de détail un projet mêlant cloud, énergie et infrastructure spatiale.

Cette vision explique également la logique du projet Terafab, mené avec Tesla et Intel, destiné à produire des puces à très grande échelle. SpaceX tente progressivement d’intégrer toute la chaîne physique de l’IA :

énergie,

semi-conducteurs,

data centers,

connectivité,

et infrastructure orbitale.

Une IPO très atypique sur le plan financier et politique

L’introduction en Bourse de SpaceX présente aussi des singularités, ainsi le groupe adoptera une structure dual-class permettant à Elon Musk de conserver le contrôle quasi absolu de la société après l’IPO. SpaceX sera considérée comme une “controlled company”, ce qui limitera considérablement l’influence des actionnaires minoritaires sur la gouvernance.

Le document révèle également un niveau d’intensité capitalistique considérable. Entre les lanceurs, les satellites, les data centers, les infrastructures énergétiques et les futurs projets industriels liés aux semi-conducteurs, SpaceX ressemble davantage à un mélange entre un hyperscaler cloud, un opérateur télécom et un groupe industriel lourd qu’à une entreprise logicielle classique.

Le groupe porte déjà plus de 29 milliards de dollars de dette. Les risques identifiés dans le S-1 couvrent :