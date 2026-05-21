Derrière SpaceX, STARLINK est devenu une machine à cash de 11 milliards de dollars

La lecture du document d’introduction en Bourse de SpaceX déposé hier auprès de la SEC, révèle l’un des angles morts de l’empire construit par Elon Musk : derrière les fusées, Starlink est devenu le véritable moteur économique du groupe, et sans doute l’actif le plus stratégique de toute son architecture industrielle. Le réseau satellitaire ne finance plus seulement les ambitions spatiales de SpaceX, et alimente désormais le développement du groupe dans l’intelligence artificielle, les data centers géants et, demain, le compute orbital.

En 2025, le segment Connectivity, essentiellement porté par Starlink, a généré 11,387 milliards de dollars de revenus, contre 4,086 milliards pour l’activité spatiale historique de SpaceX. Surtout, Starlink affiche 4,423 milliards de dollars de résultat opérationnel et 7,168 milliards d’Adjusted EBITDA. Autrement dit, les fusées ne constituent plus le centre de gravité économique du groupe. Elles sont devenues l’infrastructure industrielle qui alimente une activité télécom mondiale désormais transformée en véritable machine à cash de l’empire Musk.

Pendant deux décennies, SpaceX a été perçue comme une société d’ingénierie spatiale dépendante des contrats gouvernementaux et de cycles d’investissement particulièrement lourds. Starlink fait voler en éclats cette lecture en imposant un modèle beaucoup plus proche des infrastructures télécoms et cloud : revenus récurrents, abonnements mensuels, montée en puissance internationale et forte absorption des coûts fixes à mesure que le réseau gagne en échelle.

Le réseau revendique désormais environ 10,3 millions d’abonnés répartis dans 164 pays, territoires et marchés. La constellation représente près de 75 % des satellites actifs manœuvrables actuellement en orbite. Peu d’entreprises ont construit une infrastructure physique mondiale à cette vitesse.

Le document d’introduction en bourse déposé par SpaceX auprès de la SEC, montre surtout que Starlink n’est plus un produit annexe de SpaceX, mais constitue aujourd’hui le mécanisme de financement du reste de l’empire Musk. Alors que l’activité IA du groupe accumule encore des pertes massives, avec 6,355 milliards de dollars de pertes opérationnelles en 2025, les flux générés par Connectivity permettent de soutenir le développemnt accéléré des infrastructures de calcul.

Pour assurer sa croissance, SpaceX prévoit d’utiliser les revenus de ses activités matures pour financer le développement des data centers, du compute et, à terme, du compute orbital.

Cette évolution explique le repositionnement stratégique du groupe. L’introduction en Bourse ne présente plus SpaceX comme un simple acteur spatial, mais comme une entreprise contrôlant progressivement plusieurs couches critiques de l’économie numérique : lancement orbital, connectivité mondiale, data centers, puissance énergétique, modèles d’IA et demain fabrication de puces via le projet Terafab avec Tesla et Intel.

Le rôle de Starlink est central dans la boucle vertueuse de l’économie de SpaceX. Ainsi chaque lancement Falcon ou Starship augmente la capacité du réseau, chaque amélioration de capacité accroît le nombre d’abonnés, chaque nouvel abonné génère des revenus récurrents qui financent l’expansion du compute. SpaceX décrit ce modèle comme un cycle auto-renforçant mêlant réutilisation des lanceurs, réduction des coûts orbitaux et croissance des infrastructures numériques.

La prochaine étape est le déploiement des satellites V3 dès la seconde moitié de 2026. Chaque satellite doit offrir jusqu’à un térabit de capacité descendante, avec des lancements Starship capables de multiplier massivement la bande passante disponible par mission. À terme, Starlink ne doit plus seulement fournir Internet, il doit devenir la couche réseau d’une infrastructure mondiale mêlant IA, mobilité satellitaire et compute distribué.

Le plus frappant dans le document S-1 est que l’activité la plus rentable de SpaceX n’est plus liée à l’exploration spatiale. Elle ressemble de plus en plus à un opérateur télécom global construit depuis l’espace, et c’est probablement ce qui rend aujourd’hui SpaceX beaucoup plus dangereux pour les acteurs historiques des télécoms, du cloud et de l’infrastructure numérique que pour Airbus Defence & Space, ou Boeing.