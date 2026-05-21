Avec 40 millions de dollars, PIVOT veut reconstruire le pilotage financier des entreprises autour de l’IA

Les directions financières ont longtemps considéré les logiciels achats comme des outils administratifs secondaires. Leur fonction consistait essentiellement à centraliser des validations, fluidifier les demandes internes ou assurer un suivi documentaire des fournisseurs. Les infrastructures réellement stratégiques restaient les ERP, les outils comptables et les systèmes de consolidation financière. Cette frontière commence désormais à disparaître.

La levée de 40 millions de dollars annoncée par Pivot illustre précisément cette transformation. Fondée en 2023 par Marc-Antoine Lacroix, Romain Libeau et Estelle Giuly, la startup développe une plateforme présentée comme un “AI operating system for procurement”, autrement dit une couche logicielle destinée à piloter en temps réel les engagements financiers des entreprises avant même qu’ils n’apparaissent dans les systèmes comptables.

Le tour de table, sursouscrit selon la société, a été mené par Forestay Capital et Notion Capital, avec la participation de Greyhound ainsi que plusieurs personnalités historiques du secteur procurement, parmi lesquelles l’ancien Global VP Sales d’Ariba et le fondateur d’EcoVadis. Les investisseurs historiques Hedosophia, Visionaries Club et Emblem ont également participé à l’opération. Avec cette série B, Pivot porte ses financements cumulés à 70 millions de dollars en moins de trois ans.

Derrière cette levée se dessine surtout une évolution plus profonde du marché du logiciel financier. Pendant plus d’une décennie, les startups fintech et SaaS ont principalement cherché à moderniser les interfaces utilisateurs de la finance d’entreprise : cartes corporate, notes de frais, paiements, dashboards ou automatisation comptable. Une nouvelle génération d’acteurs cherche désormais à contrôler les couches invisibles où circulent réellement les engagements financiers des entreprises.

Le sujet devient critique pour les CFO, dans la plupart des grandes organisations, une partie importante des dépenses échappe encore aux systèmes centraux pendant plusieurs semaines. Les engagements passent par des chaînes d’emails, des feuilles Excel, des outils métiers cloisonnés ou des validations informelles. Les directions financières découvrent souvent les dépenses lorsque les factures arrivent, parfois bien après les décisions opérationnelles ayant déclenché ces engagements.

Or la priorité des CFO a profondément changé depuis trois ans. La hausse des taux, le ralentissement de certains marchés technologiques, la pression sur les marges et l’instabilité macroéconomique ont replacé le contrôle des dépenses et la visibilité temps réel au centre des organisations. Les directions financières ne cherchent plus seulement à produire une photographie fidèle du passé. Elles veulent anticiper les engagements avant qu’ils ne deviennent des problèmes comptables.

C’est précisément le positionnement de Pivot, la société cherche à reconstruire le procurement comme une couche de pilotage financier temps réel reliant sourcing, validations, budgets, paiements, facturation, workflows fournisseurs et ERP dans une même architecture. La plateforme revendique déjà une présence dans plus de 25 pays et affirme traiter environ 3 milliards de dollars de factures par an pour des groupes comme DoorDash, Lemonade ou Flix.

Le cas DoorDash illustre d’ailleurs cette évolution. Le groupe utilise Pivot pour certaines opérations liées à Wolt en Europe ainsi que pour des workflows d’onboarding fournisseurs et de gestion des demandes achats. Derrière ces usages se cache une problématique plus large : les grandes entreprises cherchent désormais des systèmes capables de s’intégrer à des architectures financières extrêmement fragmentées sans recréer la lourdeur historique des grands projets ERP.

C’est précisément sur cette faiblesse que tente de capitaliser une nouvelle génération de plateformes “AI-native”. Les acteurs historiques comme SAP via Ariba, Coupa ou Oracle dominent encore largement les grandes organisations grâce à leur profondeur fonctionnelle et leur intégration aux infrastructures financières existantes. Mais leur architecture reste souvent perçue comme rigide, complexe à déployer et difficile à adapter à des workflows modernes fortement distribués.

En parallèle, une nouvelle vague de sociétés tente de reconstruire le marché autour du temps réel, de l’orchestration et de l’IA agentique. Zip s’est imposé autour du concept d’“intake management”, tandis que Levelpath pousse une approche centrée sur l’IA générative et la contextualisation des décisions d’achat. D’autres acteurs comme Ramp, Brex, Pleo ou Navan étendent progressivement leur périmètre depuis les cartes corporate, les voyages ou les dépenses collaborateurs vers une logique plus large de contrôle financier unifié.

Cette convergence devient centrale dans les grandes entreprises. Les CFO ne veulent plus empiler une dizaine d’outils spécialisés pour piloter voyages, achats, dépenses, paiements, fournisseurs et budgets. Ils cherchent désormais une couche unifiée capable de répondre à une question beaucoup plus simple : que sommes-nous réellement en train d’engager financièrement maintenant ?

L’IA agentique accélère encore cette mutation, et les nouveaux systèmes promettent d’automatiser des opérations historiquement réalisées manuellement : rapprochements comptables, vérifications de conformité, catégorisation des dépenses, validation contextuelle des achats ou détection d’anomalies. Mais ces modèles ne peuvent fonctionner efficacement qu’à condition d’avoir accès à une couche transactionnelle unifiée et propre.

La bataille du software enterprise se déplace donc progressivement vers le contrôle des flux financiers opérationnels. Ce changement explique pourquoi des investisseurs commencent à regarder le procurement software non plus comme un marché administratif mature, mais comme une nouvelle infrastructure critique de l’entreprise pilotée par l’IA.