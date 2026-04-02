PST&B : l’école hybride qui révolutionne l’enseignement supérieur à Paris

Dans un monde où les frontières entre technologie et business s’estompent, PST&B (Paris School of Technology & Business) se positionne comme la première grande école hybride en France. Fondée en 2022 et membre du réseau Galileo Global Education, cette école d’informatique et de commerce située dans le 11e arrondissement de Paris propose des formations innovantes qui allient expertise technique et vision managériale. Face aux besoins croissants des entreprises en profils polyvalents, PST&B forme les leaders agiles de demain, capables de naviguer avec aisance dans les environnements technologiques et digitaux.

Une école supérieure privée aux formations hybrides innovantes

PST&B se distingue par son approche unique qui mêle informatique et commerce dans des parcours cohérents du BTS au Mastère. Cette école d’informatique parisienne répond aux attentes des entreprises qui recherchent des profils hybrides, ces fameux « moutons à cinq pattes » dotés à la fois d’une expertise technique solide et d’une vision business stratégique.

L’école propose une gamme complète de formations : BTS Services Informatiques aux Organisations, Bachelors spécialisés, Licences Professionnelles en partenariat avec l’Université Paris-Est Créteil, et Mastères pointus. Cette diversité permet aux étudiants de construire un parcours personnalisé selon leurs aspirations et leur niveau d’entrée.

La force de PST&B réside dans sa dimension professionnalisante exceptionnelle. L’école s’appuie sur une pédagogie orientée projets, des intervenants issus du monde professionnel et un réseau solide d’entreprises partenaires incluant Orange, Capgemini et OnePoint. Cette approche garantit une formation en phase avec les réalités du marché du travail et les dernières innovations technologiques.

Des Bachelors reconnus par l’État pour une formation de qualité

Les bachelors de PST&B sont des diplômes de niveau Bac+3 représentant 180 crédits ECTS, s’appuyant sur des titres RNCP de niveau 6 reconnus par l’État. Cette reconnaissance officielle assure aux diplômés une légitimité sur le marché de l’emploi et la possibilité de poursuivre leurs études en Mastère.

L’alternance constitue un pilier central de la pédagogie de l’école, particulièrement en fin de bachelor. Cette formule permet aux étudiants d’acquérir une expérience concrète en entreprise tout en validant un socle solide de compétences numériques. Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’étudiant, l’entreprise d’accueil finançant la formation via un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

PST&B propose également des doubles diplômes nationaux avec des partenaires prestigieux comme l’EFREI Paris et des doubles diplômes internationaux avec Griffith University en Australie ou la Dublin Business School en Irlande, offrant une dimension internationale valorisante.

Le Bachelor Développement Web : former les développeurs de demain

Le Bachelor Développement Web de PST&B représente une formation Bac+3 spécialement conçue pour répondre à la forte demande du marché en développeurs qualifiés. Ce programme forme des professionnels capables de concevoir, coder et déployer des sites et applications web performants, répondant aux standards actuels du développement moderne.

Axée sur la pratique, cette formation combine l’acquisition des fondamentaux techniques indispensables – HTML, CSS, JavaScript, frameworks modernes, gestion des bases de données – avec la réalisation de projets concrets en équipe. Cette approche par projets permet aux étudiants de développer non seulement leurs compétences techniques mais aussi leur capacité à travailler en équipe et à gérer des projets complexes.

Le programme intègre les dernières technologies et méthodologies du développement web, préparant les futurs diplômés aux métiers de développeur front-end, back-end ou full-stack. L’école met l’accent sur l’apprentissage des bonnes pratiques de développement, la sécurité des applications et l’optimisation des performances.

Une insertion professionnelle optimale

Grâce à son réseau d’entreprises partenaires et à sa pédagogie professionnalisante, PST&B affiche d’excellents taux d’insertion professionnelle. L’école accompagne ses étudiants dans leur recherche d’alternance et leur insertion sur le marché du travail, s’appuyant sur plus de 150 contrats en alternance disponibles chez ses partenaires.

PST&B s’engage également dans la formation continue de ses diplômés à travers un programme de mise à jour annuel des compétences, répondant à l’évolution rapide du secteur technologique où la durée de vie d’une compétence est passée de 30 ans dans les années 1980 à moins de 5 ans aujourd’hui.