Créé en 2000 comme un outil B2B sans nom grand public, TripAdvisor a connu un démarrage catastrophique. Le projet initial, fondé sur un moteur de recherche de contenus à destination des portails de voyage, ne décolle pas, et dix-huit mois après son lancement, l’entreprise n’a généré que 500 dollars de chiffre d’affaires. Le retournement heureux se produira en mars 2002, date à laquelle elle devient rentable, avant d’être revendue 4 ans plus tard 200 millions de dollars. Pourquoi parler d’une belle, mais vieille histoire, dans notre rubrique consacrée aux tendances de la tech? je vous laisse découvrir cela en conclusion.

Un modèle B2B sans traction ni clients

A son origine, TripAdvisor n’était pas une plateforme de consommateurs. L’idée de Steve Kaufer, son fondateur, était alors d’indexer l’ensemble des contenus d’avis disponibles sur Internet (blogs, forums, éditoriaux) pour les revendre sous forme de moteur de recherche à Yahoo Travel, Expedia ou Travelocity. La marque « TripAdvisor » n’était qu’un nom technique, destiné à rendre l’interface accessible pour faire des démonstrations.

Le produit est lancé en octobre 2000, la démo fonctionne… mais ne recontre aucune appétence, aucun acteur du voyage ne souhaite l’acheter. En un an et demi, la startup ne signe q’un seul contrat (merci Lycos) pour un total de 500 dollars de chiffre d’affaires. Autant dire que les investisseurs commencent à douter.

Septembre 2001 comme point de rupture.

Après les attentats du 11 septembre, le marché du voyage se fige. Steve Kaufer revient vers ses investisseurs pour leur proposer de leur rendre l’argent qu’il reste en caisse. Mais ceux-ci refusent , autant tenter un dernier pivot. L’équipe de dix personnes s’oriente alors vers une série d’expérimentations en B2C, sans idée précise, mais dans l’urgence de trouver un modèle qui génère du revenu, le runway est court.

Un pivot découvert dans l’urgence

C’est en décembre 2001 que tout se joue, TripAdvisor teste l’idée d’insérer des liens vers des hôtels sur Expedia depuis ses pages d’avis, et se faire rémunérer au clic. Expedia accepte un test, le taux de conversion est bon, et TripAdvisor reçoit sa première commande avec 20 000 clics rémunérés à 0,50 dollar. Le modèle est enfin trouvé, dès mars 2022, la startup atteint la rentabilité.

❝ Le modèle n’était pas dans le business plan. C’était notre quatrième tentative. Mais il fonctionnait, et il générait du cash. ❞

Steve Kaufer

Le SEO, un levier stratégique

Il faut dire qu’à cette époque, les grands sites de réservation sont mal conçus pour le référencement. TripAdvisor, au contraire, est structuré comme un site éditorial avec des pages lisibles, mises à jour régulièrement, et remplies d’avis générés par les utilisateurs. Résultat, Google commence à faire remonter TripAdvisor dans les recherches sur des destinations ou des hôtels et le trafic explose, et cela gratuitement, une véritable aubaine.

Cette mécanique SEO devient le moteur économique de la société, chaque utilisateur envoyé vers une plateforme de réservation est monétisé, avec un coût marginal quasi nul.

Une vente motivée par la peur de retomber

En 2004, le magnat des medias Barry Diller propose 200 millions de dollars pour acquérir la société. Une offre que Steve Kaufer accepte, malgré des chiffres solides, environ 50 millions de dollars de chiffre d’affaires, pour 20 millions de dollars d’EBITDA. Alors, pourquoi céder une startup qui s’apprête à être une excellente vache à lait? Première raison, Expedia représente à l’époque l’essentiel du chiffre d’affaires, avec un contrat résiliable sous 48h. Mais c’est surtout le souvenir de sa précédente entreprise, où les actions qui valaient « plusieurs millions » sont devenues « zéro », qui le pousse à la vente, un tien vaut mieux que deux tu l’auras.

❝ Si j’avais pu vendre une partie de mes actions, j’aurais sans doute refusé l’acquisition. Mais ça ne se faisait pas encore. ❞

Croissance continue sous Expedia… jusqu’à l’indépendance

Devenue filiale d’Expedia, TripAdvisor continue à opérer de façon autonome, avec une croissance soutenue. En 2011, la société est introduite en bourse à 24$, la cotation montera jusqu’à 96$ un véritable succès. Coté audience, TripAdvisor attire plus de 400 millions de visiteurs uniques par mois et reste profitable pendant près de 20 ans, y compris dans un modèle purement media.

Des tentatives de mutation inabouties

Mais pour se débarasser de sa dépendance à Google, TripAdvisor tente à plusieurs reprises de se transformer, dernière tentative en date avec TripAdvisor Plus, un abonnement payant lancé pendant la pandémie pour offrir des tarifs exclusifs. Le produit peine à convaincre les hôteliers, puis est abandonné. En 2022, Steve Kaufer, qui en avait fait une priorité stratégique, quitte ses fonction, après 22 ans à la tête de l’entreprise.

Se réinventer son rôle face à Google et basculer sur OpenAI & consorts

Si depuis vingt ans, TripAdvisor vit dans l’ombre de Google, le moteur de recherche, devenu son principal distributeur de trafic, a progressivement intégré les avis, les comparateurs de prix et les modules de réservation, rognant l’avantage compétitif qui avait fait le succès du site.

Malgré ses nombreuses tentatives, TripAdvisor n’a jamais trouvé de relais de croissance durable hors du modèle SEO. Mais un nouvel acteur redistribue aujourd’hui les cartes : l’intelligence artificielle générative.

Les voyageurs commencent doucement à préparer leurs séjours en interrogeant ChatGPT qui agrège l’information sans renvoyer nécessairement de trafic vers les sites sources.

Une opportunité rêvée pour TripAdvisor qui dispose d’un atout rare, une base de données mondiale d’avis, de notes et de contenus structurés, accumulée sur deux décennies. En devenant un fournisseur de données et de fiabilité pour les modèles génératifs, l’entreprise pourrait se positionner comme un partenaire incontournable des nouveaux assistants de voyage. L’enjeu est de s’assurer que ses contenus alimentent désormais les réponses des IA.

De l’ère du SEO à celle du GEO, le Generative Engine Optimization s’impose comme le nouveau terrain de jeu pour de nombreuses entreprises qui détiennent des bases de données à forte valeur ajoutée. C’est sur cette capacité à faire émerger ses contenus dans les réponses générées par les IA que TripAdvisor jouera sa survie comme acteur central du voyage numérique. Une opportunité rare, qui ne se limite pas au business de TripAdvisor, à bon entendeur!