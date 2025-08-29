Plancraft lève 38 millions d’euros pour automatiser l’administratif des artisans avec une IA pilotée à la voix

Plancraft s’attaque à la charge administrative des artisans : Devis, suivi des heures, gestion de chantier, interactions clients, relances… Autant de tâches qui grignotent le temps opérationnel, dans un secteur déjà sous tension. C’est sur ce point que la société hambourgeoise a bâti son produit SaaS, avec l’ambition de transformer le quotidien des professionnels du bâtiment en remplaçant les interfaces classiques par une IA vocale capable de piloter les tâches courantes.

La solution permet aujourd’hui de créer des devis, gérer les feuilles de temps, documenter les chantiers avec photos et commentaires, et centraliser les échanges clients. L’interface vocale, déjà intégrée, doit évoluer vers des agents IA capables de générer des devis personnalisés, répondre aux demandes des clients, organiser le planning et piloter l’activité en continu, sans intervention manuelle.

Plancraft s’intègre dans un marché concurrentiel occupé par plusieurs solutions logicielles. En France, Tolteck et Obat ont su capter une partie du marché des artisans avec des outils simples de devis, facturation et gestion commerciale. Mais ni l’un ni l’autre n’a intégré à ce jour une brique d’intelligence artificielle ni d’interface vocale. En Allemagne, Meisterwerk se positionne sur le même segment que plancraft, avec un ancrage local fort mais sans ambition technologique équivalente. Aux États-Unis, ServiceTitan s’impose comme référence avec une suite logicielle complète pour les professionnels des services à domicile. Très avancée fonctionnellement, la plateforme reste orientée vers le marché nord-américain et n’intègre pas encore de logique voice-first.

En parallèle, Plancraft revendique plus de 20 000 clients répartis dans onze pays européens, avec des implantations locales en Allemagne, Autriche, Italie et Pays-Bas. Depuis sa série A levée en juin 2024, Plancraft a plus que doublé ses effectifs, passant de 40 à plus de 100 salariés. L’équipe produit, centrée sur l’IA, constitue le cœur de l’investissement à venir.

Plancraft annonce une levée de fonds de 38 millions d’euros en série B. Le tour est mené par le fonds Headline, avec la participation des investisseurs historiques Creandum, HTGF et xdeck. Fondée en 2020 par Julian Wiedenhaus, Alexander Noll et Richard Keil, la société porte désormais à plus de 50 millions d’euros le total de ses financements depuis sa création.