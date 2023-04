Connaissez-vous Asana, plateforme de travail collaboratif fondée par des anciens de Google et Facebook?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Au sein des entreprises, les équipes peuvent être confrontées à des difficultés pour suivre l’état d’avancement de leurs projets et pour communiquer efficacement entre les membres de l’équipe. Asana propose une plateforme en ligne qui permet aux membres de l’équipe de collaborer en temps réel, de suivre les tâches et les projets, et de gérer la communication.

L’objectif d’Asana est d’aider les équipes à travailler plus efficacement en fournissant un outil simple et intuitif qui leur permet de collaborer plus facilement. Les tâches peuvent être attribuées à des membres de l’équipe et suivies en temps réel pour assurer une communication claire et une gestion efficace des projets. Les tableaux de bord personnalisables permettent également aux membres de l’équipe de voir rapidement les tâches et les projets qui leur sont attribués, ainsi que l’état d’avancement global du projet. Asana est compatible avec de nombreux autres outils de productivité populaires, tels que Google Drive, Slack et Salesforce.

Les fonctionnalités clés :

Gestion du travail, des tâches et des projets (gérer et suivre les responsabilités et échéances de chacun)

Communication (relier les communications aux équipes, projets ou tâches)

Vues et rapports (observer l’avancée du travail et grâce aux rapports)

Gestion d’équipe (gérer les paramètres d’équipe pour que chacun puisse accéder aux bonnes informations)

Les tarifs :

Basic, pour les utilisateurs et les équipes qui se lancent dans la gestion de projet: Gratuit

Premium, pour les équipes qui veulent des plans de projet à toute épreuve: 10,99 par utilisateur, par mois

Business, pour les équipes et entreprises qui gèrent des activités réparties sur plusieurs initiatives: 24,99 euros par utilisateur, par mois

Les clients :

Plus de 100 000 clients dont Danone, L’Oréal, Doctolib, LVMH, Station F ou encore Engie.

Description de l’entreprise :

Asana a été fondé en 2009 par Dustin Moskovitz et Justin Rosenstein. Dustin Moskovitz est un co-fondateur de Facebook, tandis que Justin Rosenstein est un ancien de Google et de Facebook, connu pour avoir développé des fonctionnalités populaires telles que le bouton Like et les Facebook Pages. Basé à San Francisco, Asana a été conçu pour permettre aux équipes de travailler ensemble plus efficacement.

Asana est devenu rapidement populaire depuis son lancement en 2009, avec plus de 100 000 clients dans le monde entier, dont de nombreuses grandes entreprises telles que Airbnb, Dropbox et Pinterest. En 2018, Asana est devenue une entreprise cotée en bourse, avec une valeur estimée à plus de 1,5 milliard de dollars.