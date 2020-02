[Oui Are New York] Algolia: l’une des plus belles licornes du software dans le monde est française

L’une des plus belles licornes du software dans le monde est française !

Vous avez forcément vu le nom d’Algolia passer, c’est l’une des startups françaises les plus en vue, avec des bureaux en France et à San Francisco notamment (et qui possède maintenant des antennes dans beaucoup d’autres pays).

Ils ont levé près de 200 millions de dollars et réalisent déjà un très beau chiffre d’affaires. Ils ont attiré les plus beaux fonds d’investissements du monde.

Nicolas Dessaigne est son co-fondateur et CEO, Julien Lemoine son co-fondateur et CTO. Un très beau duo qui a su créer un géant du SaaS en seulement 7 ans.

Comment d’ingénieur a-t-il appris à vendre, recruter ou encore lever de l’argent ?

Vous allez tout savoir dans ce fabuleux épisode de Oui Are New York.

Enjoy 🎧

Présent depuis plus d’une décennie à New York, Ilan Abehassera est un observateur privilégié de la Tech américaine sur la côte Est. Parti s’installer outre-Atlantique après ses études à Marseille et son passage à Euromed Marseille (désormais Kedge Business School), l’entrepreneur français a fait ses preuves à New York en lançant en 2008, alors que la crise économique ravage les États-Unis, la start-up Producteev, qui permet de gérer des projets et des équipes sur plusieurs plateformes.

Aux États-Unis, Ilan Abehassera s'est également fait remarquer avec sa chronique Pomme-I pour FrenchWeb et des apparitions sur BFM Business. Désormais, l'entrepreneur est impliqué dans Willo, une start-up qu'il a co-fondée en 2017 pour améliorer l'efficacité du brossage de dents. Depuis New York, il assiste à l'arrivée massive des start-up françaises aux États-Unis. Alors que la Silicon Valley a longtemps concentré toute l'attention, les entrepreneurs français et européens se tournent de plus en plus vers la côte Est et New York, qui devient le nouveau pôle d'attraction de la Tech américaine.