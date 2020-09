La confiance, un enjeu de souveraineté pour accélérer la transformation digitale Avec l’exposition des données, la transformation numérique provoque un besoin croissant de confiance et de sécurité Dans le prisme d’institutions souveraines, l’objectif est de garantir la souveraineté des données en apportant les nouveaux usages, transformer les supports métiers et faire de la transformation numérique un axe de développement fort. La cybersécurité devient ainsi un axe fondamentale pour la transition numérique et la confiance numérique Durant ce webinar, vous découvrirez : Définition de la confiance et ses enjeux : souveraineté des données, comment apporter une transformation numérique mettant en œuvre des services de confiance

Exemple concret : mise en place de Microsoft 365 et institutions françaises

Manager le changement : confiance & impact métier

Online Form – [Webinar] Confiance : la cybersécurité, un accélérateur de la transformation numérique – Sopra Steria

Ce webinar sera présenté par: Nasteho ADEN, Responsable équipes audit & intégration Cybersécurité chez Sopra Steria Stéphane TREMOULET, Senior Manager chez Sopra Steria

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »