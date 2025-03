📠Webinar – Fondamentaux et enjeux de la cybersécurité.

Les attaques informatiques sont désormais au cœur des préoccupations des entreprises, des gouvernements, et des organisations de toutes tailles. Dans ce contexte, les talents capables de comprendre, anticiper et répondre à ces menaces sont plus que jamais recherchés.

Mais comment passer d’un rôle technique ou opérationnel à une position de leadership stratégique dans le domaine de la cybersécurité ?

👉 Pour répondre à cette question cruciale, l’École polytechnique vous invite à un webinaire exclusif dédié à son Executive MSc in Cybersecurity.

📠Rendez-vous le mardi 1er avril à 13h00 pour une session en ligne, gratuite, conçue pour les professionnels souhaitant faire évoluer leur carrière dans un secteur en pleine tension.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

Ce webinaire est une opportunité unique pour :

Comprendre les enjeux actuels et futurs en cybersécurité à l’échelle globale

Découvrir les débouchés professionnels offerts par une spécialisation en Architecte ou Gouverneur en cybersécurité

Échanger en direct avec la direction du programme de l’X et poser vos questions

Inscrivez-vous ici 👉 Lien vers l’inscription au webinar

🎓 Executive MSc in Cybersecurity : un programme pour les décideurs de demain.

Conçu par l’École polytechnique, ce programme de niveau Bac+6 s’adresse aux professionnels de la tech, de l’IT, ou de la sécurité qui souhaitent accéder à des postes à responsabilité ou développer une vision stratégique de la cybersécurité.

Un cursus unique en son genre :

18 mois de formation hybride (présentiel et distanciel), compatible avec une activité professionnelle

(présentiel et distanciel), compatible avec une activité professionnelle Enseignement de haut niveau par des experts reconnus du monde académique et industriel

par des experts reconnus du monde académique et industriel Approche pluridisciplinaire , mêlant expertise technique, enjeux business et aspects réglementaires

, mêlant expertise technique, enjeux business et aspects réglementaires Apprentissage par projets , pour consolider les acquis sur des cas concrets

, pour consolider les acquis sur des cas concrets Réseau d’excellence, avec des participants et intervenants issus de grands groupes, institutions et startups

À qui s’adresse ce programme ?

Aux professionnels en poste, managers, ingénieurs ou responsables sécurité, souhaitant :

Monter en compétence sur les dimensions stratégiques de la cybersécurité

Accélérer leur évolution vers des postes de CISO , consultant expert , auditeur , ou responsable de la gouvernance IT

, , , ou Intégrer un écosystème d’excellence à l’échelle européenne

👉 Découvrir le programme en détail : Executive MSc in Cybersecurity – École polytechnique