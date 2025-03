Microsoft à l’école de la République / Trump, le talon d’Achille d’Elon Musk / 23andMe se place en faillite

23andMe se place en faillite pour faciliter sa revente La biotech californienne 23andMe, pionnière des tests ADN grand public, s’est placée sous la protection du chapitre 11 afin d’organiser sa vente dans un cadre judiciaire. Valorisée 3,5 milliards de dollars lors de son entrée en Bourse en 2021, l’entreprise cherche à restructurer ses coûts et ses passifs dans un contexte de déclin rapide. Anne Wojcicki quitte la direction générale mais conserve un siège au conseil. Joe Selsavage assurera l’intérim.

Le 14 mars, la publication du contrat entre le ministère de l’Éducation nationale et Microsoft a mis une nouvelle fois en lumière une contradiction majeure de la stratégie numérique de l’État. D’un côté, une doctrine officielle vantant la souveraineté numérique et appelant à l’usage de solutions cloud qualifiées. De l’autre, un engagement contractuel de plusieurs dizaines de millions d’euros avec l’éditeur américain, sans mise en concurrence significative. Le contraste avec les ambitions affichées au niveau européen interroge : la souveraineté numérique serait-elle devenue un principe purement déclaratif ?

Mondial Relay accélère sur les casiers automatiques et tourne la page des points relais

Mondial Relay amorce une transformation de son réseau en France en réduisant progressivement sa présence chez les commerçants pour privilégier les casiers automatiques. Déjà doté de 7 000 lockers, l’acteur de la livraison hors domicile prévoit d’en renforcer le maillage d’ici 2025. Cette stratégie vise à répondre à une demande croissante de flexibilité, alors qu’une étude Opinion Way indique que 25 % des Français privilégient désormais les consignes. Le retrait des points relais, parfois brutal, inquiète les commerçants locaux qui perdent une source de revenu estimée à 400 euros mensuels.

La société Octave placée en liquidation judiciaire après une cyberattaque majeure

L’éditeur de logiciels Octave, racheté en 2023 par le groupe canadien Valsoft, a été placé en liquidation judiciaire le 19 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Angers. L’entreprise, implantée en France et forte de 38 salariés, n’a pas survécu aux conséquences économiques d’une cyberattaque survenue en août 2024, qui avait paralysé une partie critique de son système d’information. Malgré une remise en service technique rapide, la perte de clients et l’aggravation des difficultés financières ont conduit à son dépôt de bilan, mettant en lumière la vulnérabilité persistante des PME face aux risques cyber.

NymCard lève 33 millions de dollars pour accélérer la diffusion de sa plateforme full-stack de finance embarquée en MENA

NymCard, fintech basée à Abu Dhabi, a levé 33 millions de dollars en série B auprès de QED Investors, qui signe ici son premier rôle de lead investor dans le Golfe. L’opération regroupe également Lunate, Mashreq Bank, Oraseya Capital et d’autres fonds régionaux. Présente dans plus de dix pays, NymCard fournit une infrastructure de paiement en marque blanche via sa plateforme propriétaire nCore, qui intègre l’émission de cartes, les paiements en temps réel et le crédit embarqué. Contrairement aux acteurs qui s’appuient sur des technologies sous licence, NymCard opère un core banking full-stack conçu localement, offrant aux banques, fintechs et opérateurs télécoms une autonomie technique et une capacité de déploiement rapide sur la région MENA

Browser Use lève 17 millions de dollars pour rendre le web lisible par les agents IA

La startup Browser Use, issue de la promotion hiver 2025 de Y Combinator, a levé 17 millions de dollars en seed auprès de Felicis, avec la participation de Paul Graham, A Capital et Nexus Venture Partners. Fondée par Magnus Müller et Gregor Zunic, la société développe une solution open source qui transforme les éléments d’un site web (boutons, menus, etc.) en un format texte structuré, compréhensible par des agents IA. Contrairement aux approches classiques basées sur la vision ou les captures d’écran, Browser Use permet aux agents d’exécuter des tâches en ligne de manière fiable, répétable et à moindre coût. Plus de 20 startups de YC utilisent déjà cet outil pour entraîner leurs agents sur des interfaces dynamiques comme LinkedIn.

Buynomics lève 30 millions d’euros pour déployer son jumeau virtuel d’acheteur à l’international

La société allemande Buynomics, spécialisée dans l’optimisation des revenus par l’IA, a levé 30 millions de dollars en série B auprès de Forestay Capital pour accélérer son expansion, notamment en Amérique du Nord. Fondée en 2018, Buynomics a développé une technologie de “Virtual Shoppers” permettant de simuler le comportement d’acheteurs réels afin d’optimiser prix, promotions et assortiments. Déjà adoptée par Danone, Unilever, L’Oréal ou Vodafone, la solution s’intègre aux systèmes de pilotage commercial pour soutenir des décisions prédictives en matière de revenus.

Hallo Theo lève 10 millions d’euros pour digitaliser la gestion immobilière en Allemagne

La startup berlinoise hallo theo a levé 10 millions d’euros en seed auprès du fonds américain Insight Partners. Fondée en 2023, l’entreprise propose une plateforme propriétaire qui automatise la gestion de biens immobiliers pour les copropriétés, bailleurs institutionnels et particuliers. Grâce à l’IA et à l’automatisation, hallo theo simplifie les opérations administratives et fluidifie les échanges entre propriétaires, locataires et gestionnaires.

peopleIX lève 2,3 millions d’euros pour structurer l’intelligence RH des entreprises européennes

Basée à Cologne, la startup peopleIX a levé 2,3 millions d’euros en pré-seed pour accélérer le développement de sa plateforme d’intelligence RH alimentée par l’IA. Le tour a été mené par Earlybird-X, avec la participation de neoteq ventures, TS Ventures et plusieurs business angels spécialisés en HRTech. Fondée en 2022, peopleIX permet aux entreprises d’unifier et d’analyser leurs données RH (ATS, SIRH, paie, engagement) sans code, afin d’optimiser recrutement, rétention et productivité. Déjà adoptée par des sociétés comme OMR, rebuy ou Koro, la solution ambitionne de devenir le socle analytique stratégique des directions RH européennes.

