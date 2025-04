Dirigeants : Êtes-vous prêts à piloter votre stratégie avec la Data et l’Intelligence Artificielle ?

Dans un environnement économique en mutation rapide, l’exploitation stratégique de la Data et de l’Intelligence Artificielle s’impose désormais comme un levier essentiel de compétitivité, d’innovation et de résilience. Pour les dirigeants, intégrer pleinement ces technologies dans leur feuille de route n’est plus une option, c’est un impératif.

Face à cet enjeu, l’École Polytechnique Executive Education propose un programme complet : L’Executive Certificat « Diriger avec la Data et l’Intelligence Artificielle ».

Un programme conçu pour les décideurs de haut niveau.

Spécialement pensé pour les PDG, Directeurs de Business Unit, DSI, responsables de la transformation et consultants expérimentés, ce certificat vise à donner aux leaders les compétences stratégiques et managériales pour :

Maîtriser les enjeux de la Data et de l’IA dans un contexte économique, technologique et réglementaire en pleine évolution.

Chaque participant bénéficie d’un accompagnement individuel pour transposer concrètement les enseignements au sein de son entreprise.

🗓️ lundi 12 mai 2025 | 11h30

Gratuit, sur inscription

Inscrivez-vous ici :

🔗 Je m’inscris au webinaire « Diriger avec la Data et l’IA »

Une approche pragmatique et adaptée à votre agenda.

Format : 100 % à distance (webinaires en direct + coaching personnalisé)

: Français Certification : Permet de valider le bloc de compétences RNCP37189BC02, éligible CPF. Délivre un Executive Certificat de l’Ecole Polytechnique Executive Education

🎯 Découvrez le programme complet et candidatez dès maintenant :

🔗 Découvrir la formation « Diriger avec la Data et l’IA »

Participez au webinaire de présentation

Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de la Data et de l’IA pour les dirigeants avant de vous lancer ?

Assistez au webinaire exclusif animé par les experts de l’X Executive Education.

Au programme :

Les grandes tendances Data et IA pour les organisations,

Comment élaborer une stratégie gagnante,

Présentation détaillée du certificat et réponses à vos questions en direct.

