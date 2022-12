100 personnalités de la tech française qui ont marqué 2022

Malgré un contexte difficile, 2022 a été une année particulièrement riche dans les technologies, avec de nombreuses innovations, créations d’entreprises, et d’initiatives qui contribuent au développement de notre écosystème.

Durant ces 12 mois, l’équipe de FRENCHWEB.FR a eu la chance de rencontrer des entrepreneurs, chercheurs, politiques, décideurs, acteurs publics, et en cette fin d’année, nous avons eu envie de mettre en avant 100 personnalités qui nous ont particulièrement marquées, ou dont les initiatives nous ont été rapportées.

Si de nombreux secteurs, énergie, agriculture, education, santé s’emparent du numérique pour accélérer leurs développements, nous voyons clairement un changement d’ère s’opérer. La transformation numérique va s’effacer progressivement pour laisser place à une ère plus profonde, avec des projets de plus en plus technologiques, et dont les répercussions sur le monde que nous construisons seront d’autant proportionnées.

Qu’il s’agisse de CRISPR, de nouvelles énergies, de quantique, appréhender ces deep tech pour les comprendre, mesurer leurs impacts et surtout les financer est essentiel. Cette nouvelle ère deeptech est l’opportunité non pas de défendre notre souveraineté mais d’affirmer notre puissance technologique, les talents, l’énergie sont là!

Si quelques uns bénéficient d’une certaine notoriété, il est fort possible, que tout comme nous avant de les rencontrer cette année, vous ne connaissiez pas bon d’entre eux.

Avec nos partenaires, nous vous proposerons l’an prochain de les retrouver lors d’une grande conférence en décembre 2023 pour découvrir leurs projets et innovations.

D’ici là nous vous dévoilons le millésime 2022 des 100 personnalités de la tech française, que vous pourrez découvrir au cours des mois de décembre et janvier au travers d’interviews, de reportages ou de portraits.