[DECODE Quantum] A la rencontre de Quentin Bodart et Luca Guidoni, fondateurs de Crystal Quantum Computing

Dans le 59e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty reçoivent Quentin Bodart et Luca Guidoni, les fondateurs de la startup Crystal Quantum Computing.

Quentin Bodart (CEO) a démarré en faisant un doctorat en physique atomique de l’Université Pierre et Marie Curie, réalisé à l’Observatoire de Paris, au SYRTE (SYstème de Référence Temps-Espace) et au LNE. Il a ensuite réalisé trois post-docs. Le premier à l’Université de Florence tout en développant un interféromètre spatial en contrat avec l’ESA. Le second, à l’Université de Stockholm, pour le développement de l’ordinateur quantique « QUASIRIO » à ions piégés. Et le troisième à l’Université du Sussex, également pour le développement d’un ordinateur quantique aussi à ions piégés, couplé à de l’enseignement de la mécanique quantique en tant que professeur de travaux dirigés. Il a ensuite été chercheur en physique expérimentale, spécialiste en information quantique et en interférométrie atomique.

Luca Guidoni (CTO) a aussi fait une thèse de doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie au LKB de l’ENS, sur le refroidissement d’atomes neutres dans des réseaux optiques. Puis un post-doc à l’Université de Lille. Il est chercheur CNRS depuis 2005 au Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques à Paris après être passé à l’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg et aussi à Oxford comme enseignant. Il a surtout travaillé sur le refroidissement des atomes et sur des expériences impliquant là aussi des ions piégés.