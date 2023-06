[DECODE Quantum] A la rencontre de Nicolas Sangouard, chercheur au CEA

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans ce 60e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty reçoivent Nicolas Sangouard qui est chercheur au CEA.

Nicolas Sangouard est physicien-chercheur au CEA à Saclay. Depuis quelques années, il travaille à l’Institut de Physique Théorique qui est un laboratoire commun du CEA et du CNRS. Auparavant, il faisait ses recherches à l’Université de Genève avec Nicolas Gisin puis à l’Université de Bâle, après avoir été post-doc en Allemagne à l’Université de Kaiserslautern puis Maître de conférence à l’Université Paris Cité.

Il est spécialiste de l’optique et de l’information quantique et participe notamment aux développements des communications quantiques et du calcul quantique. Il a couvert et couvre un champ de recherche très large dans la photonique et la physique atomique et l’optomécanique. Il s’intéresse notamment aux réseaux quantiques, à leurs briques élémentaires comme les mémoires quantiques, à leur architecture, au moyen de vérifier leur fonctionnement et à leurs applications pour le calcul quantique distribué et la distribution quantique de clés.

Il est notamment le coauteur de papiers qui ont fait du bruit récemment concernant l’estimation et l’optimisation de ressources permettant de casser des clés RSA avec des ordinateurs quantiques du futur.