À la rencontre d’Éléna Poincet, co-fondatrice et CEO de Tehtris

Pour ce nouvel épisode de FrenchWeb CTO en partenariat avec La FrenchTech, nous avons rencontré Éléna Poincet, co-fondatrice et CEO de Tehtris, l’une des 100 personnalités de la tech qui a marqué notre rédaction en 2022.

Nous avons profité de son intervention à l’évènement Tech.Rocks Summit qui rassemble les Tech Leaders pour revenir sur son parcours, et aborder les enjeux et problématiques de cybersécurité auxquelles nos entreprises, administration et individuellement devons faire face.

Après avoir passé 10 ans au sein de la DGSE et travaillé pour le Ministère des armées, Éléna Poincet a toujours voulu servir son pays en dehors des frontières. C’est lors d’une mission qu’elle rencontre Laurent Oudot, ingénieur à la DGSE et hacker depuis l’âge de 9 ans.

« En 2009, je lui ai proposé de créer notre entreprise », raconte-t-elle, « Les deux premières années, nous faisions du conseil pour les entreprises en simulant des cyberattaques très furtives, mais nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait pas de solution de cybersécurité capable de contrer nos attaques. En 2012, nous avons donc pivoté en créant notre propre solution de cybersécurité ».

Depuis, Tehtris évangélise le marché sur les sujets liés à la cybersécurité. « Il faut qu’il y ait une prise de conscience en France et en Europe que l’on a les entreprises suffisantes pour avoir notre autonomie sur les sujets de cybersécurité », poursuit Éléna Poincet. « Nous sommes très clairement en retard par rapport à d’autres grandes puissances. Il est important de créer une cyber-résilience ».

Retrouvez l’interview complète d’Éléna Poincet, CEO de Tehtris :

