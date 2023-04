AB Tasty : De startup à leader européen de l’optimisation de l’expérience utilisateur

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Depuis sa création en 2009, AB Tasty a réussi à se faire une place dans le marché des solutions d’A/B Testing et de Personnalisation. Avec sa plateforme all-in-one, l’entreprise française a su répondre aux besoins des équipes marketing en proposant une solution intuitive et facile à utiliser pour améliorer l’expérience utilisateur et augmenter les taux de conversion.

Aujourd’hui, avec ses 300 collaborateurs, AB Tasty continue de se développer et de proposer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des entreprises. À ce jour, la société déploie 5 produits : l’expérimentation, qui est son produit d’origine, la personnalisation, la recommandation produit depuis le rachat de l’entreprise Epoq l’été dernier, le moteur de recherche interne et le déploiement progressif.

« C’est le besoin client qui nous a toujours nourrit », confie Rémi Aubert, co-fondateur d’AB Tasty, au sujet de la stratégie de l’entreprise. « Le fait de se dire: le client a exprimé un besoin, comment y répondre au mieux ? Puis itérer continuellement. Tous nos produits sont nés comme cela ».

L’entreprise française s’est développée jusqu’à devenir un des leaders de son marché en Europe. « Nous avons développé la boîte jusqu’à 15 personnes sans lever de fonds, ensuite nous avons accéléré avec des fonds, les Américains allant beaucoup plus vite », explique-t-il. « C’était important d’aller vite, car il y a une guerre de vitesse sur les marchés sur lesquels nous sommes. Le client ne va pas changer de solution tous les ans, donc il y a un intérêt à se positionner en premier ».

Quel futur pour AB Tasty ?

« J’aimerai que l’on soit l’outil de référence pour les équipes marketing du produit, notamment sur le fait de gérer l’ensemble de leur relation avec l’utilisateur », confie Rémi Aubert. « Quand on arrive sur le site, il y a beaucoup d’interactions entre le site et le ‘user’. J’aimerai qu’on puisse toucher à toutes ces interactions, il y a encore plein de chantiers à lancer ».

