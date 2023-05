Blanche Gardin / SHEIN / Sundar Pichai / Anthony Bourdain

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Pas de sticker bleu pour le compte twitter de Blanche Gardin, elle n’en a plus.

Samedi sur Twitter, plusieurs personnalités importantes de la plateforme, telles que Stephen King et Chrissy Teigen, ont exprimé leur surprise en voyant que les stickers bleus ont réapparu subitement. Jason Alexander, une star de Seinfeld, a également tweeté qu’il l’avait récupéré, sans savoir pourquoi et sans avoir rien payé ni donné de numéro de téléphone.

Cependant, il semble qu’Elon Musk n’ait restauré les stickers avec la coche bleue qu’aux utilisateurs ayant le plus grand nombre de followers, avec une dévérification massive qui a ouvert la porte à de nombreux faux comptes de célébrités.

Il en a été de même avec celle de couleur or attribuée aux médias à l’instar de BBC News, The New York Times ou encore le site d’enquètes Bellingcat, tous ont indiqué n’avoir pas demandé ni payé ce service désormais commercialisé par Twitter.

Après environ deux jours de suppression de « sticker de validation », le PDG de Twitter, Elon Musk, semble agiter le drapeau blanc.

SHEIN s’apprèterait elle à lancer sa marketplace aux Etats Unis?

Le détaillant chinois de fast-fashion Shein semble en cours de création d’une place de marché pour les vendeurs américains. La société a récemment publié des offres d’emploi pour plusieurs postes à Los Angeles et en Californie sur LinkedIn. Si Alibaba ou JD.com ont échoué à se développer aux Etats Unis, l’application SHEIN est l’une des plus téléchargée sur l’Appstore US.

Pas de dollars pour la tech chinoise

Lors des préparations du G7 prévu au Japon le 19 mai prochain, les Etats Unis ont informé les pays participants de prochaines restrictions concernant l’investissement de sociétés américaines dans les domaines technologiques en Chine, que ce soit dans les semi conducteurs, l’intelligence artificielle ou le quantique. Joe Biden compte sur le soutien de nombreux pays afin d’étendre cette mesure.

Sundar Pichai, le CEO le mieux payé

Rémunération record pour le patron de Google en 2022 qui aura encaissé plus de 226 millions de dollars. Rappelons Sundar Pichai ne peut exercer que tous les 3 ans ces packages complets, il avait déjà recu en 2019, plus de 280 millions de dollars. Reste à savoir ce qu’en pensent Ginola et Tony Parker.

Le patron de Buzzfeed aurait également pu toucher 200 millions

Mais malheureusement non pour lui: alors que Jonah Peretti, reçoit en 2013 une offre de Walt Disney de 430 millions de dollars, celui çi la décline après quelques tractations, suscitant alors la colère de Bob Iger, CEO de Walt Disney. Nul ne sait qui est aujourd’hui le plus énervé. Dans la même veine le patron de Foursquare avait quant à lui refusé une offre de 2 milliards de dollars, nul ne sait où il se trouve désormais.

Il n’y a pas que Stephen King qui a vu réapparaitre le sticker bleu de Twitter

Plusieurs comptes de personnes décédées se sont vu réattribuer le petit logo, à l’instar de Kobe Bryant ou encore le chef Anthony Bourdain…