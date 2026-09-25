HighLife, Biolevate, Wealthcome : près de 189 millions d’euros levés dans la French Tech cette semaine

Du 19 au 25 septembre, 14 opérations françaises totalisent près de 189 M€. La santé concentre les plus gros montants, tandis que les logiciels métier et les infrastructures IA attirent les capitaux lorsqu’ils sont déjà branchés sur des opérations critiques.

Près de 189 millions d’euros en une semaine, le chiffre pourrait laisser croire à un retour indistinct de l’argent dans la tech française. Si HighLife et Biolevate concentrent à elles deux plus de 110 M€, les tours de Wealthcome, Graneet, Kheops ou Primo dessinent toutefois le mouvement le plus intéressant : l’IA ne se finance plus comme une promesse générale et doit être reliée à un métier.

Société Siège Montant annoncé Priorité financée HighLife Paris, France plus de 80 M€ Étude pivot américaine et développement commercial européen Biolevate Paris, France 30 M€ IA et conformité pour les laboratoires Wealthcome Pessac, France 15 M€ Gestion patrimoniale et grands comptes Incepto Paris, France 14 M€ Déploiement de l’IA en imagerie médicale Kheops Paris, France 12 M€ Intelligence d’assortiment pour le retail Zeliq Paris, France 7 M€ Prospection commerciale et agents IA Graneet Paris, France 7 M€ ERP BTP, facture électronique et IA Primo Paris, France 6,9 M€ Agents IA pour l’IT RelaiSanté Paris, France 6 M€ Coordination des parcours de soins Reecall Lyon, France 3,5 M€ IA vocale en marque blanche Lightspring Besançon, France 3,1 M€ Packaging de puces photoniques IOPOLE Pérols, France 3 M€ Infrastructure de facturation électronique AlphaYoda Metz, France 900 000 € Détection des controverses ESG par IA LégiPilot Lille, France 500 000 € Outils juridiques et RH

La santé achète du temps, pas seulement des logiciels

Le plus gros ticket de la semaine revient à HighLife. La medtech parisienne, qui développe une solution de remplacement de la valve mitrale par cathéter, sécurise plus de 80 M€ pour mener son étude pivot aux États-Unis et accélérer son développement commercial en Europe. Dans ce secteur, le capital ne finance pas un simple plan de recrutement, mais achète du temps clinique, de la validation réglementaire et une capacité à déployer auprès des établissements de santé.

Biolevate lève 30 M€ en série A, avec RAISE France et Orange Ventures en chefs de file. La société veut rendre l’IA compatible avec les exigences de conformité, de traçabilité et de documentation de la recherche pharmaceutique.

La même logique traverse les tours d’Incepto et de RelaiSanté. Incepto, qui avait levé 27 M€ en 2022, ajoute 14 M€ pour élargir le déploiement de ses solutions d’IA en imagerie médicale. RelaiSanté finance, avec 6 M€, la coordination entre hôpital, professionnels de ville et retour à domicile.

Le logiciel métier se finance lorsqu’il contrôle un geste

Wealthcome lève 15 M€ auprès de Breega et BlackFin Capital Partners pour accélérer auprès des banques, assureurs et réseaux de gestion patrimoniale, Harvest en ligne de mire.

Kheops obtient 12 M€ pour faire évoluer ses outils de workflow vers l’intelligence d’assortiment.

Même lecture pour Primo, qui obtient 6,9 M€ afin de confier aux agents IA des tâches d’administration IT. La société revendique déjà 400 clients dans dix pays.

Graneet et IOPOLE se positionnent, elles, sur le chantier très concret de la facturation électronique. Graneet, spécialisé dans l’ERP pour le BTP, lève 7 M€ pour développer ses modules et ses agents IA. IOPOLE ajoute 3 M€ pour renforcer son infrastructure de plateforme agréée. Ici, la réglementation joue le rôle d’accélérateur commercial en obligeant les entreprises à choisir des outils.

Zeliq, avec 7 M€, s’attaque à la prospection commerciale automatisée. La nouvelle bataille de la SalesTech se joue moins sur la capacité à produire des messages que sur la qualité des signaux, l’accès aux données et la possibilité de déclencher une action commerciale pertinente.

Les petits tickets ne sont pas des tours d’attente

Les opérations inférieures à 4 M€ ne sont pas des financements de second rang. Lightspring, à Besançon, lève 3,1 M€ pour résoudre l’un des maillons les plus complexes de la photonique : l’assemblage et le packaging des puces.

Reecall, à Lyon, réunit 3,5 M€ pour diffuser sa technologie vocale en marque blanche. Après un premier tour de 3 M€, l’entreprise veut devenir une brique de voix pour d’autres logiciels plutôt qu’un assistant visible par l’utilisateur final.

AlphaYoda, à Metz, obtient 900 000 € pour sa solution de détection des controverses ESG. LégiPilot, à Lille, boucle 500 000 € pour ses outils juridiques et RH.

Le vrai sujet n’est pas le montant total

Cette semaine à près de 189 millions d’euros dessine une sélection exigeante. Les capitaux vont aux entreprises qui doivent financer une preuve réglementaire ou industrielle, et aux logiciels déjà branchés sur un workflow critique.

Pour la santé, il s’agit d’acheter du temps et de réduire le risque clinique. Pour les plateformes métier, il s’agit d’acheter une place dans l’architecture opérationnelle de leurs clients. L’IA reste au cœur des récits, mais elle ne suffit plus à elle seule, et doit être embarquée dans un produit.

Hors période : Kalank ouvre son capital

Kalank, studio de jeux vidéo et de solutions immersives basé à Angoulême et Paris, a également finalisé sa première levée de fonds auprès de Crédit Agricole Charente-Périgord Expansion et du SPV KPA. Le montant du tour n’est pas communiqué, l’entreprise indique un financement cumulé supérieur à 1,5 M€.

Fondé en 2017 par Baptiste Deneufbourg et Adrien Carta, le studio compte une trentaine de collaborateurs. Les fonds doivent renforcer les équipes créatives et techniques, accélérer l’activité d’édition de jeux et soutenir le développement international. Kalank développe également des solutions immersives pour les secteurs industriel, culturel et institutionnel.