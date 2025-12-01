Connaissez-vous QUANTUM SYSTEMS, la nouvelle triple licorne allemande du renseignement aérien autonome ?

Créée en 2015 près de Munich, Quantum Systems est devenue en moins de dix ans l’un des acteurs les plus stratégiques de l’intelligence aérienne autonome, exemple de la dynamique européenne dans la defense tech. L’entreprise allemande conçoit des drones à usage dual (civil et militaire) combinant intelligence artificielle, informatique embarquée avec des capacités de décollage et d’atterrissage vertical (VTOL). Ses systèmes sont testés sur le terrain en Ukraine, où ils fournissent des images en temps réel pour des missions de reconnaissance.

Quantum Systems ne se limite pas à la construction de drones, mais développe des capteurs, des logiciels embarqués, des caméras spécialisées et des systèmes complets de renseignement aérien autonomes. Le modèle Vector AI, par exemple, est un drone à voilure fixe doté d’une architecture VTOL électrique et d’une puissance de calcul intégrée permettant des missions automatisées dans des environnements complexes, quand le modèle Trinity Pro s’est imposé comme un outil de cartographie haute précision.

En 2025, Quantum Systems a accéléré son développement en s’associant au géant américain Planet, opérateur de la plus grande flotte mondiale de satellites d’observation (Dove, SkySat, futurs Pelican). Ensemble, ils lancent un service de renseignement « Tip & Cue » associant balayage satellite continu et vérification immédiate par drones tactiques. Concrètement Planet détecte des signaux faibles depuis l’orbite et Quantum Systems dépêche un drone aérien sur la zone concernée. Cette intégration verticale crée une chaîne ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) particulièrement efficace.

La société vise la place de leader européen de l’intelligence aérienne robotisée sous le pilotage de Sven Kruck et Florian Seibel, également co fondateurs de Stark Defence, Quantum System est dirigée aux Etats Unis par Dave Sharpin.

Après une série C de 160 millions d’euros menée par Balderton Capital, Quantum System vient de lever 180 millions d’euros supplémentaires, triplant sa valorisation pour dépasser les 3 milliards d’euros. Elle devient ainsi l’une des start-up allemandes les plus valorisées, soutenue par Porsche SE, Airbus Defence and Space, Bullhound Capital, HV Capital, Project A, Peter Thiel, DTCP, Omnes Capital et Notion Capital. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 490 millions d’euros levés depuis sa création. La société prévoit de financer des acquisitions pour accélérer son développement et doubler ses capacités de production en europe de l’est.

La France voit également de nouvelles sociétés émerger dans le domaine avec notamment Harmattan AI, Seaber, ou encore Alta Ares. La filière se consolide également sur le plan du financement, portée par l’émergence de fonds d’investissement spécialisés en France, à l’image d’OVNI ou de Defense Angels, et par la montée en puissance de véhicules similaires chez nos voisins européens.

Charles Beigbeder, fondateur du fonds d’investissement Quantonation se montre enthousiaste sur le développement du secteur « Avec le réveil vers davantage d’autonomie stratégique européenne, le plan de 35 milliards € du Ministère de la Defense allemand, la Stratégie spatiale nationale française – 20.2 milliards € sur 2026-2030 dont 4,2 milliards pour la défense – annoncée par le PR à l’occasion de l’inauguration du nouveau Commandement de l’Espace à Toulouse le 12 novembre et enfin la hausse budgétaire pour 2026-2029 à 22,1 milliard € par la Ministérielle de l’ESA jeudi, l’année 2026 va être l’année du new space, du spatial européen et français en général, que le secteur privé s’en empare ! Le spatial devient un secteur économique à la fois « normal » et stratégique ! Tant mieux ! »