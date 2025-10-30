Démocratiser la simulation numérique : OPRTRS Club et Aglaé Ventures investissent dans DOTBLOCKS

Dans l’industrie, la simulation numérique a longtemps été l’apanage des bureaux d’études et des ingénieurs de la R&D. DotBlocks, startup fondée en 2023, fait partie des acteurs qui entendent ouvrir la puissance du calcul numérique à l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle.

Conçue pour les métiers de la métallurgie, du verre ou des procédés à haute température, la plateforme de DotBlocks permet de modéliser, visualiser et optimiser des scénarios physiques en quelques clics. L’objectif est de réduire la dépendance aux experts et de rapprocher les équipes R&D, conception et production. Là où la simulation traditionnelle exigeait plusieurs semaines de paramétrage, l’entreprise promet une prise en main en une journée.

L’entreprise revendique une approche combinant recherche algorithmique, ingénierie logicielle et design d’interface. Chaque simulation est adaptée au besoin industriel spécifique, en automatisant la construction des modèles physiques. Pour Kevin Lippera, cofondateur et CEO de DotBlocks, « la simulation numérique ne doit plus être réservée aux équipes de R&D. Notre mission est de donner à chacun le pouvoir d’explorer, de tester et d’innover grâce à un outil aussi simple que performant ».

Cette démarche trouve un écho dans les milieux académiques, l’École nationale des ponts et chaussées utilise déjà le logiciel dans ses projets étudiants. Selon son directeur, Anthony Briant, « avec DotBlocks, nos élèves disposent d’un outil à la fois accessible et puissant. La montée en compétence est très rapide et là où ils passaient auparavant des mois à apprivoiser des logiciels de simulation traditionnels, ils peuvent se concentrer sur la modélisation et l’analyse de résultats ».

Les investisseurs identifient dans cette démocratisation du calcul numérique un levier stratégique pour l’industrie européenne. Christophe Raynaud, cofondateur d’OPRTRS Club, y voit « une petite révolution » dans un contexte de décarbonation et de réindustrialisation. Pour Léa Verdillon, partner d’Aglaé Ventures, « DotBlocks a su combiner une connaissance fine du secteur avec une forte capacité d’exécution ». De son côté, Alexis Robert, general partner de Kima Ventures, souligne que la startup « reconstruit tous les fondamentaux des calculateurs » et qu’elle incarne « une infrastructure nouvelle génération pour la simulation numérique ».

Fondée par Kevin Lippera (ex-Saint-Gobain) et Joffrey Bluthé (ex-CEA), DotBlocks a levé 1,4 million d’euros en pré-seed auprès d’OPRTRS Club (lead), Aglaé Ventures, Kima Ventures, et de plusieurs business angels dont Olivier Pomel (Datadog) et Thibaud Elzière (Hexa). Ce financement vise à accélérer le développement commercial, renforcer la R&D et étendre la plateforme auprès de grands groupes industriels.