Allianz Direct, Doctolib, ArianeGroup : les nominations de la semaine dans la tech et l’innovation

Des paiements à la santé, de la publicité aux affaires publiques, les recrutements de la semaine traduisent une même préoccupation : faire passer des plateformes et des organisations à une nouvelle échelle, commerciale, réglementaire ou industrielle.

Paiement, assurance et services aux entreprises

Antoine Grimaud prend la direction de BPCE Merchant Services

Le Groupe BPCE nomme Antoine Grimaud, cofondateur de Payplug, directeur général de BPCE Merchant Services, sa nouvelle business unit consacrée aux paiements des commerçants en magasin et en ligne. L’entité vise, selon le groupe, à accompagner un commerçant français sur quatre d’ici à 2030 en combinant expertise bancaire, technologie et réseau commercial. Après avoir créé puis dirigé Payplug, dont Natixis avait pris le contrôle en 2016, Antoine Grimaud est chargé de transformer cette ambition en une offre unifiée face aux plateformes de paiement déjà installées.

Léa Joussaume prend la direction d’Allianz Direct France

Fanny Limare-Wolf quitte la direction d’Allianz Direct France après trois ans de lancement et de consolidation de l’assureur direct, dont les effectifs sont passés de huit à près de 400 salariés. Elle transmet la direction générale à Léa Joussaume, issue de l’entreprise, après la reprise des actifs de Luko par Allianz Direct, puis les acquisitions de Friday et Eurofil. Allianz Direct France revendique désormais plus de 700 000 contrats et trois produits.

Maureen James rejoint Alan pour piloter le segment entreprises

Après neuf ans chez Adyen, Maureen James rejoint Alan comme Segment Owner Companies. Arrivée lorsque le bureau parisien du spécialiste des paiements ne comptait qu’une dizaine de personnes, elle y avait progressivement pris la tête des équipes revenue marketing en France. Son recrutement renforce le développement d’Alan auprès des entreprises, principal canal de distribution de son assurance santé et de ses services de prévention.

Enguerrand Donat rejoint Navan pour piloter l’account management commercial

Après trois ans chez Qonto, où il était devenu Lead CSM et manager des équipes France, Espagne et formation, Enguerrand Donat rejoint Navan. Il prendra la responsabilité de l’équipe Account Management du segment commercial, avec un rôle centré sur les clients et les priorités de croissance de la plateforme de gestion des déplacements et dépenses.

Écosystème, affaires publiques et influence

Bettina Reveyron et Arthur Nègre prennent la direction de France Digitale

Bettina Reveyron deviendra directrice générale de France Digitale le 5 octobre 2026, succédant à Maya Noël. Jusqu’ici directrice de l’impact social chez Doctolib, elle a auparavant été secrétaire générale d’Impact AI et associée chez Thinkers & Doers, à l’interface entre technologie, politiques publiques et impact.

À ses côtés, Arthur Nègre devient directeur général adjoint après six ans au sein de l’association. Le tandem devra porter les enjeux d’innovation, de compétitivité et de croissance des entreprises technologiques, dans une organisation dont le France Digitale Day reste l’un des principaux rendez-vous de l’écosystème.

Clément Do Carmo rejoint Polyfact pour structurer son développement

Après un passage au cabinet de Rodolphe Saadé chez CMA CGM, Clément Do Carmo rejoint Polyfact comme directeur du développement commercial et international, tout en investissant dans la société aux côtés de son fondateur Victor Forissier. La plateforme agrège et analyse par IA les textes, amendements, débats et auditions issus du Parlement français et des institutions européennes pour les professionnels des affaires publiques.

Antoine Evennou prend la direction des affaires publiques de Doctolib

Antoine Evennou prendra, le 1er octobre, la direction des affaires publiques de Doctolib, succédant à Camille Vaziaga. Après plus de cinq ans dans l’entreprise, cette dernière accompagnera la transition jusqu’en décembre avant d’intégrer l’École nationale de la magistrature en janvier. Le passage de relais intervient alors que les affaires publiques restent un poste clé pour une plateforme de santé numérique, au croisement des soignants, des administrations et de la régulation.

Plateformes B2B, adtech et logiciels métiers

Antoine Hermite prend la direction générale de Sparteo

Sparteo nomme Antoine Hermite managing director afin d’accélérer son expansion internationale, de conduire des acquisitions technologiques et d’ouvrir un bureau aux États-Unis. Ancien directeur général adjoint de Webedia, où il supervisait un portefeuille de 220 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1 200 collaborateurs, il avait notamment piloté le déploiement de l’IA et la transformation de la régie vers des revenus publicitaires largement automatisés.

Geoffroy de Panafieu prend la direction de Cleaq

Après huit ans à la tête de TextMaster au sein du groupe Acolad, Geoffroy de Panafieu prend la direction de Cleaq, l’entité B2B de mobile.club, en remplacement de Benjamin Charbit et Louis Broutin. Sa nomination intervient après un nouveau tour de financement de 30 millions d’euros conclu en 2026. Cleaq veut faire de la location de matériel informatique un standard pour les entreprises, tout en préparant son expansion européenne à partir de 2027 auprès de ses 1 500 clients.

François Birade rejoint Equativ pour développer les partenariats EMEA

François Birade rejoint Equativ comme Director of Commercial Partnerships pour la zone EMEA. Il sera chargé de développer les relations de la plateforme publicitaire avec les DSP de la région, au moment où Equativ poursuit son renforcement dans le retail media, notamment après l’acquisition de Kamino Retail.

Michaël Malmaison rejoint RMAN Sync comme CFO

Après plus de trois ans chez Normandie Incubation, où il accompagnait des startups deeptech régionales, Michaël Malmaison rejoint RMAN Sync comme directeur financier. La société développe Renovatio, une solution d’IA destinée à aider les directions achats et approvisionnements à prévoir la demande, piloter les stocks et optimiser les commandes fournisseurs.

Santé, industrie et transitions

Claire Biot prend la direction générale du LFB

Après sept ans et demi chez Dassault Systèmes, Claire Biot devient directrice générale du Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies. Elle prend la tête d’une biopharma spécialisée dans les médicaments dérivés du plasma, dont l’activité touche directement à la disponibilité de traitements critiques. Sa nomination intervient dans un secteur où production, sécurité d’approvisionnement et innovation thérapeutique sont étroitement liées.

Damien Paineau rejoint la R&I de L’Oréal sur les sciences vertes

Damien Paineau rejoint la recherche et l’innovation de L’Oréal comme International Strategic Initiatives Director. Il travaillera sur les objectifs environnementaux du programme L’Oréal for the Future 2030, notamment la réduction des émissions indirectes de la chaîne de valeur, ainsi que sur l’anticipation de nouvelles technologies au sein du Green Sciences Incubator du groupe.

Ludovic Fraumar devient chef de cabinet de la direction exécutive d’ArianeGroup

Après huit années dans les activités opérationnelles de lancement d’ArianeGroup et d’Arianespace, puis trois ans auprès du directeur industriel, Ludovic Fraumar devient chef de cabinet du président exécutif du groupe. Cette évolution le rapproche du comité exécutif à un moment où ArianeGroup doit mener de front les cadences de lancement, la compétitivité industrielle et les prochaines générations de lanceurs européens.

François Aulibé rejoint la direction de la communication de Groupama

François Aulibé a rejoint, il y a quelques mois, l’équipe marque et communication de la direction de la communication du groupe Groupama. Il travaille sur la conception et le déploiement des prises de parole publicitaires ainsi que sur plusieurs projets transverses.