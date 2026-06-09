ALTA ARES lève 50 millions d’euros pour développer un système anti-drone autonome

La guerre aérienne connaît une mutation comparable à celle provoquée par l’apparition des chars au début du XXe siècle ou des missiles guidés pendant la Guerre froide. L’innovation ne réside plus uniquement dans la puissance de feu ou dans la sophistication des plateformes. Elle repose désormais sur la capacité à détecter, identifier et neutraliser en temps réel un nombre croissant de menaces autonomes opérant à faible coût.

C’est dans ce contexte qu’Alta Ares, société franco-ukrainienne spécialisée dans la défense aérienne et l’intelligence artificielle embarquée, annonce une levée de fonds de 50 millions d’euros menée par Air Street Capital, avec la participation de Cherry Ventures, OTB Ventures et Harpoon Ventures. Cette opération doit permettre à l’entreprise d’accélérer le développement de ses systèmes de défense aérienne intégrant intercepteurs, radars, logiciels de fusion de données et intelligence artificielle. Déjà présente sur plusieurs théâtres d’opérations en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, la société entend désormais passer à l’échelle industrielle.

Cette levée intervient alors que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont révélé les limites des architectures de défense aérienne traditionnelles. Alors que les systèmes occidentaux ont été conçus pour intercepter des avions de combat, des hélicoptères ou des missiles de croisière en nombre limité, l’apparition de drones kamikazes produits à grande échelle a profondément modifié cette équation.

Une attaque aérienne moderne peut désormais mobiliser plusieurs centaines de drones et des dizaines de missiles simultanément. Les autorités ukrainiennes ont régulièrement fait état de nuits durant lesquelles plus de cinq cents vecteurs aériens étaient engagés contre leurs infrastructures critiques. Dans ce type de scénario, la difficulté n’est plus seulement d’intercepter une cible, mais d’identifier et de hiérarchiser plusieurs centaines de menaces en quelques secondes.

Cette évolution a créé un déséquilibre économique majeur. Les drones utilisés dans les attaques saturantes coûtent souvent quelques dizaines de milliers d’euros, tandis que les systèmes destinés à les neutraliser mobilisent parfois des missiles dont le coût unitaire atteint plusieurs centaines de milliers d’euros, voire davantage. Cette asymétrie remet en question les modèles de défense hérités de la Guerre froide.

Alta Ares est née précisément de cette réalité opérationnelle. Fondée en 2024, par Hadrien Canter (pilote de drone et CEO), Stanislas Walch (ex-conseil réglementaire), Théo Bondarec (spécialiste en computer vision), Hadrien Bernard (ingénieur logiciel) et Alain Henry (ex-IBM Europe & USA), l’entreprise revendique une approche centrée sur l’automatisation complète de la chaîne de défense aérienne. Son objectif n’est pas de développer un intercepteur supplémentaire mais de construire une capacité intégrée combinant détection, identification, fusion de données et neutralisation automatisée des menaces.

La société développe aujourd’hui deux familles d’intercepteurs. Le système X-Lock est destiné à neutraliser des drones de type Shahed-136 dans un rayon d’environ quinze kilomètres. Le système Black Bird cible quant à lui des menaces plus rapides telles que les missiles de croisière KH-101 ou certaines bombes planantes, avec une portée annoncée de trente kilomètres. Ces effecteurs constituent toutefois seulement une partie de l’architecture développée par l’entreprise. La véritable différenciation repose sur la couche logicielle et sur les capacités d’intelligence artificielle qui orchestrent l’ensemble du système.

L’intelligence artificielle occupe désormais une place centrale dans la défense aérienne moderne. Les radars, capteurs optiques et moyens de renseignement génèrent des volumes croissants de données qu’un opérateur humain ne peut plus traiter seul. Les algorithmes deviennent capables de fusionner ces informations, de classer automatiquement les menaces, d’attribuer des priorités et de guider les systèmes d’interception avec une vitesse d’exécution inaccessible aux chaînes de commandement traditionnelles.

Cette évolution rapproche progressivement la défense aérienne des logiques observées dans les véhicules autonomes. Dans les deux cas, le système doit percevoir son environnement, interpréter les données disponibles, prendre une décision et déclencher une action en temps réel. La différence réside dans le niveau de criticité des conséquences et dans la complexité de l’environnement tactique.

L’un des principaux atouts revendiqués par Alta Ares réside dans son exposition directe aux opérations militaires. Déployée sur plusieurs zones de conflit simultanément, l’entreprise bénéficie d’un flux continu de données et de retours d’expérience. Cette proximité avec le terrain permet d’alimenter un cycle d’amélioration beaucoup plus rapide que celui des programmes de défense traditionnels, souvent structurés autour de développements étalés sur plusieurs années.

Ce modèle attire désormais des investisseurs issus de l’écosystème de l’intelligence artificielle. Le rôle joué par Air Street Capital illustre cette convergence entre technologies civiles et applications militaires. Historiquement positionné sur les entreprises d’IA, le fonds de Nathan Benaich voit dans les systèmes autonomes de défense un prolongement naturel des avancées réalisées dans le traitement des données, la vision par ordinateur et l’automatisation des prises de décision.

Au-delà du cas particulier d’Alta Ares, cette opération reflète l’émergence d’un nouvel écosystème européen de défense. Longtemps dominé par les grands groupes industriels, le secteur voit apparaître une génération de startups capables de développer rapidement des technologies validées directement sur le terrain. Des sociétés comme Helsing en Allemagne, Quantum Systems dans les drones ou désormais Alta Ares dans la défense aérienne illustrent cette évolution.

L’enjeu dépasse largement le marché de l’anti-drone. Derrière ces technologies se dessine une nouvelle architecture militaire dans laquelle les algorithmes deviennent aussi stratégiques que les missiles, les capteurs ou les plateformes de combat. La supériorité aérienne ne dépendra plus uniquement de la puissance de feu disponible mais également de la capacité à traiter l’information plus rapidement que l’adversaire.

Les 50 millions d’euros levés par Alta Ares financeront des recrutements, le développement international de la société et le renforcement de ses capacités industrielles en France et en Ukraine. Mais cette opération marque surtout une étape supplémentaire dans l’émergence d’une nouvelle génération de systèmes de défense autonomes. Après avoir transformé les usages civils, l’intelligence artificielle s’impose désormais comme l’un des principaux moteurs d’innovation militaire. Dans cette nouvelle course technologique, la vitesse de calcul pourrait devenir aussi déterminante que la portée des missiles.