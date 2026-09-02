FW DAILIES: New York interdit l’IA… Alan rachète… GOPRO passe sous le contrôle de…

ALAN rachète TANEL pour s’implanter en Afrique de l’Ouest

ALAN acquiert TANEL, une entreprise de santé digitale fondée en 2021 et présente au Sénégal et en Côte d’Ivoire, pour un montant non communiqué. Cette première implantation africaine doit permettre à l’assureur français de déployer sa plateforme sur un marché régional de l’assurance santé estimé par l’entreprise à près de 600 millions d’euros, en croissance annuelle d’environ 10 %. Les cofondateurs Mouhamed Ndoye et Makhtar Diop continueront de piloter les activités locales.

New York interdit l’IA à 600 000 élèves jusqu’au lycée

Les écoles publiques de New York, premier système scolaire des États-Unis, vont interdire l’usage de l’IA à environ 600 000 élèves du primaire et du collège ; au lycée, elle ne sera autorisée que dans certains cas. Aucun écran individuel ne sera admis avant la troisième année de primaire, tandis que le temps d’écran recommandé au collège sera plafonné à 45 minutes par jour et les chatbots compagnons seront bannis à tous les niveaux. Les enseignants pourront utiliser l’IA pour préparer leurs cours ou traduire des contenus, mais pas pour noter, décider d’un passage de classe ou conseiller un élève en crise. Parmi les plus restrictives du pays, la politique conserve néanmoins des exceptions pour certains logiciels approuvés, les élèves handicapés ou ceux qui apprennent l’anglais.

META lance Muse Voice Transcribe, son modèle de transcription en temps réel

META lance Muse Voice Transcribe, un modèle capable de transcrire un flux audio en direct, de distinguer plus de 20 interlocuteurs et de détecter automatiquement la fin de chaque prise de parole. Entraîné sur plus de 70 langues, dont 25 validées au lancement, il accepte les changements de langue au sein d’une même phrase et ajuste dynamiquement sa latence pour arbitrer entre rapidité et précision. Disponible via la Meta Model API pour 3 dollars les 1 000 minutes audio, soit 0,18 dollar par heure, il alimente également la dictée de META AI sur Mac et Muse Code.

GOPRO passe sous le contrôle de STARMAN OPTICAL et vise l’IA et la défense

GOPRO a conclu un accord de fusion avec STARMAN OPTICAL : ses actionnaires recevront 285 millions de dollars en numéraire, soit 1,14 dollar par action, tout en conservant environ 10 % du nouvel ensemble ; sa dette de 92 millions sera remboursée au closing. La société restera cotée au Nasdaq et poursuivra ses activités grand public, mais intégrera les transceivers optiques fabriqués aux États-Unis par STARMAN pour viser les centres de données IA, la défense, la robotique et l’aérospatial.

UBER supprime 3 300 postes pour réallouer ses moyens vers les robotaxis

UBER prévoit de supprimer environ 3 300 emplois, soit 10 % de ses effectifs mondiaux, selon un mémo interne rapporté par Bloomberg. Le groupe veut réduire les strates managériales et concentrer davantage ses dépenses sur ses trois priorités : la mobilité, la livraison et les robotaxis. Cette restructuration confirme que la conduite autonome n’est plus un pari périphérique, mais l’un des futurs piliers de la plateforme.

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